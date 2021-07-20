Jeff Bezos Kendi Roketiyle Uzaya Gitti

Amerikalı milyarder Jeff Bezos, kendi kurduğu roket şirketinin imkanlarıyla ilk uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Bezos böylelikle İngiliz girişimci Richard Branson’un uzay uçuşundan yaklaşık 10 gün sonra kendi uzay aracıyla uzaya giden ikinci milyarder işadamı oldu.

Online perakende devi Amazon’un kurucusu Bezos’la beraber erkek kardeşi, 18 yaşında Hollandalı bir genç ve Teksas eyaletinden 82 yaşındaki bir havacılık öncüsü de uzay uçuşuna katılarak uzaya giden en genç ve en yaşlı kişiler oldu.

10 dakikalık uçuştan sonra Teksas eyaletinin batısındaki ücra çöle inen kapsülden çıkan Bezos, deneyimini tanımlamak için “En harika gün!” kelimelerini kullandı.





Adını ABD’nin ilk astronotunu Alan Shepard’dan alan Blue Origin firmasının New Shephard roketi, Apollo 11’in Ay’a inişinin 52’nci yıldönümünde uzaya fırlatıldı. Bezos, Apollo 11 misyonunun tarihi anlamı nedeniyle kendi aracının uçuş tarihini de kendisi seçmişti. Virgin Galactic firmasının sahibi Richard Branson uzaya turist taşıma yarışında üstünlük sağlamak amacıyla uçuş tarihini öne çekerek kendi aracıyla uzaya giden ilk kişi olma unvanını alsa da Bezos, kendi uçuş tarihine sadık kalmayı tercih etti.

Branson’un pilotlu roketinin tersine Bezos’un uçtuğu tam otomatik uzay kapsülü, kalkış ve iniş için araçta personel gerektirmiyordu.

Blue Origin, Dünya yüzeyinden 106 kilometre yüksekliğe erişerek Branson’un 11 Temmuz’daki uçuğundan 16 kilometre daha yükseğe çıktı. 18 metre uzunluğundaki roket, kapsülü yeryüzünden yeterince yükseğe çıkarmak için kapsülden ayrılıp dikey olarak yeryüzüne geri dönmeden önce ses hızının üç katı hıza (Mach 3) erişti.





Uzay aracındaki yolcular, büyük pencereli geniş kapsül içinde birkaç dakikalığına yerçekimsiz ortamda kaldı. Bezos ve beraberindekiler, Dünya’ya dönüşte kısa süreliğine yerçekiminin altı kat fazlasını (6G) deneyimledi.

10 dakika 10 saniye süren uçuş, 1961 yılında ABD’li astronot Alan Shepard’ın Freedom 7 adlı aracıyla gerçekleştirdiği uçuştan 5 dakika kısaydı.

Bezos’a uçuşta eşlik edenler arasında 1960’lı yılların başında NASA’nın erkek astronotlarıyla aynı testlerden geçen ancak hiç uzaya gönderilmeyen 13 kadın pilottan biri olan Dallaslı 82 yaşındaki Wally Funk da vardı.

Blue Origin firmasının uzay yolculuğu için ilk bileti alan müşterisi olan 18 yaşındaki Hollandalı Oliver Daeman, açılan müzayedede 28 milyon dolar ödeyerek yerini ayırtan ancak uçuşunu daha sonraki bir sefere erteleyen kimliği gizli kişinin yerini aldı. Hollandalı gencin müzayedeye katılan babası, miktarı açıklanmayan daha düşük bir ücrete oğlu için araçta yer ayırttı.





2000 yılında Bezos tarafından Amazon’un Seattle kentindeki merkezi yakınında kurulan Blue Origin, uzay yolculuğu biletlerinin fiyatını henüz açıklamadı. Şirketin CEO’su Bob Smith, bu yılın sonunda iki yolcunun daha uzaya gideceğini söyledi.

Şirket yetkililerine göre Bezos’un uçuşunda kullanılan roket ve kapsül, son iki deneme uçuşunda da kullanılmıştı.

Richard Branson’un 2004 yılında kurduğu Virgin Galactic ise şimdiden tanesi 250 bin dolardan 600’den fazla rezervasyon aldı. Firma, önümüzdeki yıl New Mexico eyaletinden uzaya turist göndermeye başlamadan önce iki deneme uçuşu daha yapacak.





2015 yılından bu yana 15 başarılı insansız deneme uçuşu gerçekleştiren Blue Origin, geçen hafta ABD Federal Havacılık Dairesi’nin ticari uzay aracı ruhsatını aldı.

57 yaşındaki Jeff Bezos, uzaya 50 yaşındaki yatırımcı ve gönüllü itfaiyeci kardeşi Mark Bezos’u da götürdü. İki kardeş, iki günlük uçuş eğitiminden geçti.

Ay başında Amazon’un CEO’luk görevini bıraktığını açıklayan Bezos, geçen hafta ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi’nin tadilatı için 200 milyon dolar bağış yaptı.

Uzay sınırı ve ötesine şimdiye kadar 600’den az insan erişti. Bugünkü uçuşa kadar uzaya giden en genç kişi 25 yaşındaki Sovyet kozmonot Gherman Titov, en yaşlı kişiyse 77 yaşındaki astronot John Glenn’di.





Hem Bezos hem de Branson, bu sayıyı yükseltmeyi amaçlıyor. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ise şimdilik uzaya kendisi çıkmak yerine müşterilerini göndermeyi tercih ediyor. SpaceX, ilk uçuşu Eylül ayında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bezos, bu hafta yaptığı açıklamada, uzaya ilk giden kişi unvanının sadece bir kişiye, 12 Nisan 1961’de uzaya yolculuk yapan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin’e ait olduğunu kaydetti.

Bezos’un şirketi Blue Origin, Florida eyaletindeki Cape Canaveral’dan yörüngeye insan ve yük göndermek için New Glenn adlı dev roketi faaliyete geçirme üzerinde çalışmalarını yürütüyor.