Jeff Bezos Uzay Yolculuğuna Hazır

Dünyanın en zengini Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin adlı şirket bu hafta ilk defa uzaya insan gönderiyor. Test pilotunun ya da uçuş mühendisinin olmayacağı yolculuğa Jeff Bezos’la birlikte kardeşi toplamda 4 kişi katılıyor.

Bezos ve kardeşine uzay yolculuğunda 82 yaşında havacılık sektöründe uzman bir isimle, genç bir turist eşlik edecek.

Yolculuk Salı günü, Batı Texas’tan başlayacak.





Uzay yolcularının içinde olacağı kapsül tamamen otomatik çalışacak. Yani Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Galactic’in uzaya yolculuğu gibi olmayacak. Branson’a şirketin roketli uçağında uzay yolculuğunda iki pilot eşlik etmişti.

Bezos, Blue Origin şirketini 2000 yılında kurmuştu.

57 yaşındaki Bezos, aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi. Amazon’un CEO’luğundan bu ay ayrılmıştı ve geçen hafta Smithsonian Müzesi’ne Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi’ni yenilemesi ve bir eğitim merkezi kurması için 200 milyon dolar bağışlamıştı.

Bezos, uzay yolculuğunu hayatı boyunca yapmak istediğini kaydediyor.

Jeff Bezos yolculuğa iki kişiyi şahsen çağırdı, kardeşi Mark ve 82 yaşındaki havacılık uzmanı Wally Funk. Funk uzaya çıkan en yaşlı insan olacak. Yolculuğa katılacak 18 yaşındaki Oliver Daemen de uzaya çıkacak en genç insan olacak.





Bezos, uzay yolculuğunda Branson’ın Virgin Galactic’le yaptığı yolculuktan daha yükseğe çıkmayı hedefliyor. Branson ve ekibi yeryüzünden 86 km yükseliğe çıkmıştı.

Jeff Bezos’un hedefi ise 106 km. Blue Origin’ın 18 metre uzunluğundaki New Shepard roketinin kapsülden ayrılmadan önce ses hızının üç katına çıkması bekleniyor.

Yolcuların 3-4 dakika yerçekimsiz ortamı deneyimlemeleri bekleniyor. Kalkıştan 10 dakika sonra da yolcuların içindeği bulunduğu kapsülün paraşütle çöle inmesi bekleniyor.