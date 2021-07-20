Jeff Bezos uzaya çıktı

ABD
16:24 20.07.2021URL’yi kısaltın
Abone ol
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile roketi ile bugün uzaya fırlatıldı.
16:24 20.07.2021URL’yi kısaltın
Abone ol
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/abd/202107201045010406-jeff-bezos-uzaya-cikti/
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile roketi ile bugün uzaya fırlatıldı.
© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States