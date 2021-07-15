Jeff Bezos’un uzay yolculuğuna 18 yaşında bir genç de katılacak

ABD’li milyarder Jeff Bezos‘un girişimi olan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, 20 Temmuz’da New Shepard adlı uzay aracı ile ilk insanlı uzay seyahatine çıkacak. Bezos ve kardeşinin katılacağı uzay uçuşu ilklere sahneye olmaya hazırlanıyor.

Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, yolculuğa onur konuğu olarak ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk’ın davet edildiğinin bildirilmesinin ardından 18 yaşındaki Oliver Deman isimli bir gencin de uçuşa katılacağı aktarıldı.

Somerset Capital Partners CEO’su Joes Daemen’in oğlu olan şanslı genç, halka açık bir müzayede 28 milyon dolarlık kazanan teklifin sahibinin uçuştan çekilmesi ile ikinci sıradaki babasını yerine uçuşa katılacak.

Yolculuğun başarılı olması halinde Funk şuana kadar uzaya çıkan en yaşlı astronot, Daemen ise uzaya çıkan en genç astronot olarak tarihe geçecek. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya’dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

Şirket, seyahat ile Dünya yüzeyinden 100 kilometreden yükseğe çıkmayı planlıyor. Uzay aracı, yaklaşık 10 dakika sürecek olan uzay seyahatinin ardından paraşüt yardımı ile Dünya’ya dönecek.

Öte yandan, uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson, 11 Temmuz’da 6 kişilik bir ekip ile VSS Unity adlı uzay aracı vasıtasıyla dünyadan 88 kilometre yükseğe çıkmıştı. Uzay seyahatinin başarılı geçmesinin ardından Branson, uzaya çıkan ilk milyarder unvanını almıştı.