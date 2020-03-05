Jeffrey: ‘Bugün Zirveden Gerçek Bir Ateşkes Çıkmasını Umuyorum’

Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Uluslararası İdlib Konferansı’na katıldı. Konferansta konuşan ABD Suriye Özel Temsilcisi, bölgede yaşanan gelişmelerden duyulan kaygıyı aktarırken bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesinden de gerçek anlamda bir ateşkes çıkmasını umduğunu söyledi.

Bu zirve öncesinde Türkiye-Rusa ilişkileri konusunda da değerlendirmede bulunan Jeffrey, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi satın almasının Amerika için ciddi bir kaygı kaynağı olduğunu söyledi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi, Amerika’nın Suriye ve İdlib konusunda Türkiye’ye insani yardım ve istihbarat paylaşımı önerisinde bulunduğunu söyledi. Jeffrey ayrıca Amerika’nın batılı ülkelere Türkiye’ye yardımda bulunması konusunda baskı yaptığını da söyledi.

Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Lideri Vladimir Putin’le bugün Moskova’da yapacağı zirveye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ABD Suriye Özel Temsilcisi bu zirveden gerçek bir ateşkes kararı çıkmasını umduğunu söyledi. Jeffrey, “Türkiye hem Rusya’yla diyalog hem de caydırıcılık konusunda çok iyi çabalar sarf ediyor ve bunu takdir ediyoruz. Bizim de Rusya’yla Suriye konusunda bir diyaloğumuz söz konusu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Mayıs ayında Suriye konusunda Sayın Putin’le görüşmek için önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ancak vardığımız sonuç şu; bizi dinlemiyorlar. Bugün yapılacak görüşme umuyorum ki gerçek bir ateşkesle sonuçlanır. Şu ana kadar gerçek bir ateşkes göremedik. Esad rejimi ve Rusya ateşkese imza atıyorlar ama ardından ‘Teröristler olursa ateşkesi bozma hakkımızı saklı tutarız’ diyorlar ve terörist tanımını da son derece geniş tutuyorlar. Ve bu defalarca bozuldu” dedi.

Suriye’de İdlib ekseninde gelişen duruma da değinen James Jeffrey, İdlib’teki durumun Suriye’deki diğer bölgelerden farklı olduğunu söyledi. Jeffrey, “İdlib’in durumu diğer yerlerden farklı. Mülteciler ve muhalefetin gideceği başka bir yer yok zaten insanlar İdlib’e kaçmışlardı. Ama Rusya’nın uyguladığı yol haritası zaten bugüne dek gördüğümüzün aynısı o sebeple bugünkü zirvede birşeylerin değişmesini umuyorum” diye konuştu.

İdlip’te Esad rejimi ve Rusya’nın düzenlediği saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşandığını söyleyen Jeffrey, bu durum Birleşmiş Milletler dahil tüm uluslararası kuruluşlardan tarafından da kabul gördüğünü dile getirdi.