Jeffrey ile Kalın’ın Görüşmesinde İran ile Kriz Ele Alındı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin, Türkiye’deki temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinde Washington–Tahran hattındaki kriz durumunun değerlendirildiği açıklandı.

Jeffrey, dün Ankara’da ilk önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve sonrasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Jeffrey, bugün de Türkiye’deki temasları çerçevesinde İstanbul’a geçti ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Kalın ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan bilgilendirmede, “Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmeler” üzerinde değerlendirme yapıldığı bildirildi.

ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda en önemli işbirliği süreci olan “güvenli bölge” ekseninde, Ankara’nın Amerikan tarafından beklentilerini bir kez daha Jeffrey aracılığıyla Washington yönetimine ilettiği de kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgilendirmede, “Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019’da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı” ifadesi yer aldı.

ABD’nin terör örgütü olarak kabul etmediği PYD-YPG konusunda Türkiye’nin karşı tavrını koruduğu da bilgilendirmeye yansıdı.

Bilgilendirmede, “DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye’nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye’nin endişeleri dile getirildi” denildi.

Ayrıca hem Türkiye hem ABD’nin, “İdlib’deki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğini” düşündüğü de ifade edildi.

Bilgilendirme notunda, “Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplum olarak daha fazla destek verilmesi’’ denildi.