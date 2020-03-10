Jeffrey: Türkiye’ye İdlib’de askeri yardımı müttefiklerle görüşüyoruz, her şey masada

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye‘nin Suriye‘nin İdlib vilayeti için talep ettiği askeri yardım konusunda Brüksel’deki NATO karargahında müttefiklerle görüşmeler yürüttü.

Jeffrey’in müttefiklerle ‘İdlib’deki ateşkesi Rusya ve Suriye hükümetinin ihlal etmesi halinde’ alınabilecek önlemleri de ele aldığı belirtildi.

‘Her şey masada’

Brüksel’de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, ‘NATO’nun İdlib’de Türkiye’ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını’ söyleyerek “Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlanması dahil her şey masada” mesajını verdi.

‘Askeri, diplomatik, ekonomik yaptırımların dökümünü çıkardık’

Jeffrey şunları söyledi:

“Amacımız, Avrupa ve NATO’dan muhataplarımızla, Rusya ve Suriye’yi yapmak istediklerini düşündüğümüz şeyi iki kere düşünmeden yapmamaya, yani ateşkesi bozmamaya teşvik etmek için atabileceğimiz askeri, diplomatik, ekonomik yaptırım adımların ne olabileceğinin dökümünü çıkarmak.”

“Eğer uyarılarımızı dikkate almaz ve bildiklerini okurlarsa, o zaman Avrupalı ve NATO müttefiklerimize danışarak mümkün olduğu kadar hızlı tepki vereceğiz.”

‘Toptan zafer peşindeler’

Jeffrey, “İdlib’de kalıcı ateşkesin Rusya ve Suriye’nin çıkarına olduğuna inanmıyoruz. Onlar topyekun zafer kazanma peşinde” görüşünü dile getirdi.

‘Türkiye’nin S-400 tutumunu netleştirmesi gerek’

‘Ateşkesin ihlali halinde Türkiye’ye yardım için İdlib’e kara birlikleri konuşlandırma ihtimalini dışlayabileceklerini, havadan ne yapılabileceklerine ise baktıklarını’ söyleyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, “Bence kara birliklerini unutabilirsiniz, kara birlikleri konuşlandırmak aşırı bir önlem olur” dedi. Türkiye’nin İdlib’de kendini savunma becerisine sahip olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Jeffrey, Ankara’nın Rusya‘dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili tutumunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerde ve basın toplantısında Jeffrey’ye ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield eşlik etti.

‘Türkiye ile güvenlik ilişkilerinin ileri gitmesi için S-400 sorununun çözülmesi gerektiğini’ söyleyen Satterfield, “S-400’ler Türkiye’nin NATO üyesi olması açısından uygun değil, bu konu F-35’ler konusunda sıkıntı” dedi.

Öncesinde AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı yapmıştı:

“Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; ‘Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.’ Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, ‘S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin’ noktasına geldiler.”