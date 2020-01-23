Jeffrey’den ‘IŞİD’le Mücadele Zarar Görebilir’ Uyarısı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesinin ardından bölgede IŞİD kaynaklı şiddet olaylarında artış yaşanmadığını söyledi. Ancak Jeffrey, Irak’ta operasyonlar askıda kaldığı sürece IŞİD’e karşı mücadelenin zarar görebileceği uyarısında da bulundu. Jeffrey, “Eğer birkaç hafta öncesine kadar yapabildiğimiz şeyleri yapamaz hale gelirsek IŞİD’e karşı mücadelenin zaman içinde sekteye uğraması olasılığı mevcut” diye konuştu.

Düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı mücadelede gelinen durumu değerlendiren Jeffrey, koalisyon ülkelerinin siyasi temsilcileriyle Kopenhag’da gelecek Çarşamba IŞİD’e karşı mücadelenin geleceğini görüşmek için görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Irak’ta uluslararası koalisyonun operasyonlarının büyük ölçüde durduğunu belirten Jeffrey, “Şu an odaklanılan konular kuvvetlerin güvenliği ve Irak hükümetiyle yürütülen görüşmeler” dedi. Jeffrey’e Irak meclisinin ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeyi terketmesi yolunda aldığı tavsiye kararının ardından bu konuda harekete geçilmesi olasılığı olup-olmadığı soruldu. Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Jeffrey, her şeyin iyi gitmesini umarak Irak’ta IŞİD’le mücadeleye devam etmeye odaklandıklarını kaydetti.

Irak meclisinin kararı sonrasında ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’taki Amerikan askerleriyle ilgili politikalarında bir değişiklik olmadığını ve Irak’tan çekilmeyeceklerini söylemişti.

Jeffrey’e koalisyonun bölgede asker tutma konusundaki duruşu da soruldu. Temsilci, koalisyonun IŞİD’le mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. IŞİD’in Kerkük’te Diyala bölgesinde yeniden örgütlenmeye çalıştığını belirten Jeffrey, IŞİD’in fiziksel halifeliği bozguna uğrasa da bölgede kalan üyelerinin aktif olduğunu söyledi.

IŞİD üyelerinin yeniden koordine olmaya çalıştıklarını belirten Jeffrey, bunun ABD ve koalisyonun yanı sıra Irak hükümeti ve Türkiye için de de kaygı konusu olduğunu, durumu yakından izlediklerini kaydetti.

Jeffrey, Suriye’de Türkler’le yapılan anlaşma çerçevesinde Barış Pınarı operasyonu bölgesinde 17 Ekim’den itibaren yapılan ateşkesin devam ettiğini belirtti ve “Türkler’le koordinasyonumuzu sürdürüyoruz” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO’nun Irak’ta daha geniş rol üstlenmesi konusunda Başkan Donald Trump’ın isteğini görüştüklerini kaydeden Jeffrey, NATO’nun misyonunu, kurumsal eğitim ve danışmanlık stratejisi konusunda alanını genişletmek için neler yapabileceğini görüştüklerini ancak bu görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydetti.