Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes’i polise şikayet etti

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, evinin önünde beklediği için bir çıplak fotoğraflarını yolladığı Ognjen Vranjes’i polise şikayet etti.

Jelena Karleusa, mahkemelik olduğu Vranjes’i şimdi de polise şikayet etti. Ünlü şarkıcı, Vranjes’i şikayet ettiğini sosyal medyadan açıkladı. Karleusa, “Güvenlik görevlileri, evimin önündeki arabada Vranjes’i gördüklerini bildirdi. Kendi güvenliğim ve çocuklarımın güvenliği için, polisi çağırdım” paylaşımında bulundu. Dusko Tosic’in bu olay sonrası ne yapacağı merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU

Futbol hayatını Yunanistan’ın AEK takımında sürdüren Ognjen Vranjes geçtiğimiz yıl Jelena Karleusa’nın kendisine attığı müstehcen fotoğrafları Sırp basınıyla paylaşmıştı. 41 yaşındaki seksi şarkıcı da bu hamle sonrası Vranjes’e ve görüntüleri yayınlayan basın kuruluşlarına dava açmıştı.