Jennifer Aniston Angelina Jolie’nin hamile olduğunu öğenince ağlama krizine girmiş

Şimdilerde geçmişi geride bırakmayı seçip arkadaş olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, ayrıldıkları dönemde tam tersiydi. Meğer Aniston, Angelina Jolie’nin Pitt’ten hamile olduğunu öğrendiğinde yıkılmış.

Bir zamanlar Hollywood’un parmakla gösterilen çifti Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 2005 yılında beş yıllık evliliklerini sonlandırmış, bu ayrılık gündemi uzun bir süre meşgul etmişti.

Yaşadıkları ayrılıktan hemen sonra Pitt’in Angelina Jolie ile aşk yaşamaya başlaması ise bir noktada Aniston’ı yıkmıştı. Angelina Jolie’nin, Brad Pitt’ten hamile olduğu haberleri tüm dünyayı şaşırtmış, Aniston’ı da o dönem krize sokmuş.

2006 yılında verdiği bir röportajda Aniston’a Jolie’nin hamileliği sorulunca, ünlü ismin gözleri dolmuş ve röportajın devamını getirememiş. Aniston’ın yakın arkadaşı Kristin Hahn, Aniston’ın o dönem yaşadıklarını, “Angelina’nın hamile kalması Jennifer’ın en büyük korkusuydu. Angelina’nın Brad’den hamile olduğunu öğrendiği an histerik bir şekilde ağlamaya başlamıştı” şeklinde anlattı.