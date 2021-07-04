Jennifer Aniston, rol arkadaşını ilk gördüğünde pek de sevmemiş

1994’ten 2004’e kadar süren ve arkadaşlıklarıyla ekran başındaki herkesi imrendiren altı karakterin gerçek hayatta da çok sıkı arkadaş olduklarını herkes biliyor. Ekip 10 yılı birlikte geçirdikten sonra görüşmeye devam etti, özellikle Lisa Kudrow, Courtney Cox ve Jennifer Aniston arasındaki sıkı bağ sosyal medya paylaşımlarına da sık sık yansıdı.

Joey ve Chandler, Rachel ve Monica gibi ikililerin dostluğundan sonra son sezonlarda Joey ve Rachel’ın ev arkadaşı olmasıyla beraber dizinin favori ikililerinden biri haline geldiler.

Ancak Jennifer Aniston dizideki rol arkadaşını ilk gördüğünde pek de sempati duymamış. Aniston, Matt LeBlanc ile ilk tanıştığında onu maço biri olarak bekliyormuş ve bu yüzden ona biraz soğuk davranmış ve uzak durmuş. Ancak buna rağmen LeBlanc ve Aniston hızla arkadaş olmuş.

LeBlanc ise oyuncuyu küçük bir kardeş gibi gördüğünü belirtiyor: “Jen benim küçük kız kardeşim gibi. Courteney ve Lisa ablalarım gibiler ama Jen benim küçük kız kardeşim.”

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