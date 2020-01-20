Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra ilk kez birlikte!

Jennifer Aniston ve Brad Pitt, Los Angeles’taki SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri töreninde yıllar sonra ilk kez birlikte görüntülendiler.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt, Hollywood’un gözde çiftlerindendi. 2000 yılında evlenip 2005 yılında Brad Pitt’in Aniston’ı Angelina Jolie ile aldatması sonucu boşanmışlardı. Brad Pitt’in Jolie’den on yıl sonra boşanması sonrasında herkes Aniston ile Pitt’in yeniden bir araya gelmesini bekliyordu. Dünyaca ünlü çift SAG Ödülleri törenine damga vurdu. Brad Pitt konuşmasını yaptıktan sonra geçtiği sahne arkasında eski eşi Aniston’ın ödül kabülünü izledi. Aniston ise Brad Pitt’in konuşmasını gülümseyerek izledi.

Eski eşi Jennifer Aniston ise The Morning Show dizisindeki rolü ile drama dizisi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.