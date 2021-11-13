Jennifer Lopez’in antrenörü ünlü yıldızın formunun sırrını açıklıyor

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, Vogue ile yaptığı yeni bir röportajda Lopez’in son derece yoğun ve yüksek enerjili fitness planını anlattı.

Sozcu.com.tr

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da Vogue’a verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör-müşteri ilişkisine değindi.

Kirsch, her müşterinin bireysel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının sezgisel olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetti. J.Lo’nun durumuna göre çok, çok yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyledi:

“Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici.”

Kirsch Lopez’in ne kadar uyumlu ve hevesli olduğuna da şu sözlerle dikkat çekti: “Bunu yapacağız’ diyorsunuz ve o ‘harika’ diyor! Antrenmanları hızlı tempolu. Çok odaklanmış ve enerjisi yüksek geçiyor.” Eğitmen, her insanın vücudunun farklı olduğunu ve yaşam tarzı, stres, diyet ve hatta çevremizdeki insanlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin rejimler söz konusu olduğunda devreye girdiğini yineliyor.

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