Jennifer Lopez’in karantina videosu tepki çekti

Jennifer Lopez, corona virüsünün etkisini artırdığı şu günlerde, herkes gibi eve kapandı. Nişanlısı Alex ve çocuklarıyla evde vakit geçiren Lopez’in videosu ise tepki çekti!

Jennifer Lopez, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı ama tepki çekti. Herkesin evden çalıştığı şu günlerde, o da nişanlısı Alex Rodriguez ve çocuklarıyla lüks villasında vakit geçiriyor. ‘Restorana gidemeyiz ama buradaki servis ve eğlence çok iyi’ diyen Lopez’e, ‘Şu günlerde hava atmayı bırak’, ‘İnsanlar ölüyor, nispet yapmayı bırak’, ‘Eve hapsolan insanlara nispet mi yapıyorsun’ gibi yorumlar geldi.