Jennifer Lopez’in Super Bowl’da yaptığı seksi dansa şikayet yağdı

ABD’nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkan Jennifer Lopez ve Shakira’nın performansları hala gündemdeki yerini korurken, şimdi de dansları fazla seksi bulunduğu için 1300’den fazla kişi tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı.

Her ikisinin sahne şovu, pek çok kişiyi hayran bıraksa da, bu durumdan rahatsız olanlar da bir hayli fazla… Federal İletişim Komisyonu, 1300’ün üzerinde seyirci tarafından şovun içeriği nedeniyle şikayet yağmuruna tutuldu. Şikayetler özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından geldi.

Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira’nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirterek, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını söyledi.

Bir ebeveyn, Lopez’in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini anlatırken bir başka ebevyn ise “Jennifer Lopez’un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim” diyerek tepki gösterdi.