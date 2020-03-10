Jennifer ve nişanlısı kıyafetlerini değiştirince…

Şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile çektiği eğlenceli TikTok videosu ile takipçilerini şaşırttı.

Son olarak Super Bowl finalinde sergilediği performans ile akıllara kazınan Jennifer Lopez, bir yandan yoğun bir tempo içerisinde koştururken bir yandan da eğlenceli sosyal medya akımlarını takip ediyor. Yeni video paylaşım platformu TikTok ile yüksek bütçeli bir anlaşmaya imza attığı konuşulan Lopez, ürettiği içeriklerle dikkat çekiyor.

Jennifer Lopez son olarak nişanlısı Alex ile Fliptheswitch adlı challenge’a katıldı ve ortaya son derece komik görüntüler çıktı.