Jeoloji profesörü Bingöl: Daha büyük artçı depremler olabilir

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17 sıralarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Jeoloji profesörü Feyzi Bingöl, ileri günlerde yeni depremlerin meydana gelebileceğini kaydetti.

“BEKLENİLEN BİR DEPREMDİ”

Kahramanmaraş bölgesinde depremin kaydığını ve uzun bir süre bu bölgede bir suskunluk olduğunu belirten Feyzi Bingöl, şöyle konuştu:

*24 Ocak 2020 yılından meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında her zaman şunu söylemiştik, Kahramanmaraş civarına dikkat edilsin Kahramanmaraş’a doğru bu depremin kaydığını görüyoruz ve bu bölgede uzun bir süre suskunluk var diye uyarıyorduk.

*Bugünkü deprem aslında çok ilginç bir yerde Doğu Anadolu fayının (uzantısında) -biz buna Ölüdeniz fayı diyoruz- meydana geldi.

*Dolayısıyla bu bölge 7 büyüklüğünde veya 7’in üzerinde büyüklükte depremler üretebilecek bir fay zonuna sahip.

*Bir taraftan Doğu Anadolu fayı geliyor diğer taraftan Ölüdeniz fayı geliyor Ölüdeniz fayı bu depremde daha çok ikisinin kesiştiği yerde artçılar meydana gelmekte. Dolayısıyla beklenilen ve zamanı bilinmeyen bir depremdi.

“6 BÜYÜKLÜĞÜNDEN DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR”

*Özellikle Malatya-Pütürge ile Kahramanmaraş arasında bu büyüklükte olmasa da yine 6 büyüklüğünden daha büyük depremler meydana gelebilir.

*Ama depremin gelişi zaman belli değil ama yer olarak tahmin ediyoruz ama depremin oluşacağı gün, saat veya yönü maalesef bilemiyoruz.

*Halen o tür bir teknoloji gelişmedi. Dolayısıyla Kahramanmaraş bölgesini fay henüz tam olarak kırılmış değil veya Adana’ya doğru da depremler gelişebilir.