Jeopolitik riskler ekonomiyi gölgeliyor

Çalışma hayatına Borusan Grubu’nda başlayan, kısa bir süre önce de kaptan köşküne çıkarak grubun CEO’luk görevini devralan Erkan Kafadar, bulunulan coğrafyanın da etkisiyle ülkedeki belirsizliklere dikkat çekerken, ek yatırım olanakları olduğunu da vurguladı. Yılbaşından itibaren devraldığı yeni görevi sonrasında Borusan Grubu’nun Perili Köşk’teki merkezinde bir grup gazeteciyle buluşan Kafadar, holding ve ülke ekonomisine ilişkin bilgiler aktardı. Kafadar’a bu sohbet toplantısında, Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Dilek Özkan eşlik etti.

SİSLİ BİR HAVA HAKİM

Kafadar, genel olarak ülkede sisli bir hava olduğunu, başta Suriye ve Rusya konusu olmak üzere bazı risklerin daha öncelikli hale geldiğini vurguladı. 12 Şubat’ta ABD’de Halkbank ile ilgili kararının ertelendiğini hatırlatan Kafadar, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına karşı aldığı önlemlerin de kendilerini bir miktar sıkıntıya soktuğunu anlattı.

Ekonomide insanların öngörülebilir bir tablo istediğini aktaran Kafadar, “Belirsizlik var, insanlar artık ne olacaksa olsun durumuna geldi. Ancak en büyük riskler Türkiye için ekonomik değil. Ancak coğrafyadan kaynaklanan o riskler açık, orada duruyor. Bizim yönetim olarak görevimiz ise bu riskleri en iyi şekilde yönetmek. Şikayet etmiyoruz. 2020 fena başlamadı” diye konuştu. “2018 oldukça kötü geçti. 2019’da tersi yaşandı” diyen Kafadar, “2019 ilk yarı iyiydi. İkinci yarısı piyasanın biraz daha hareketlendiği bir dönemdi. Otomotivden tetiklenen olumlu hareket faizlerdeki düşüşle konut tarafına da olumlu yansıdı” dedi.

DIŞ PİYASAYA YOĞUNLAŞINCA

Borusan Grubu’nun 1994’ten beri Caterpillar’ın distribütörü olduğunu hatırlatan Kafadar, “İnşaat sektörünün durması iş makinası pazarını olumsuz etkiliyor. Son 2 yılda iç piyasa iyi değildi. Caterpillar’ın bu dönemde Rusya ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere yurtdışında yoğunlaşması içerideki sıkıntıları hafifletti” dedi. Enerji yatırımlarının da hız kesmediğini belirten Kafadar, “Enerjide kurulu güç 500 megavat. Ağırlıklı rüzgar enerjisi olmak üzere hepsi yenilenebilir. Bu alanda iki yeni yatırım Saros ve Kıyıköy’de olacak” bilgisini verdi. Sohbet ederken Borusan Mannesmann’ın 2014 yılında start alan ABD’de Houston’daki yatırımın nasıl gittiğini hatırlatınca Kafadar, “2017’de toparlanma başladı. 2018 ve 2019’da da Houston’daki fabrikamız iyi performans gösterdi” dedi.

75 milyon dolarlık yatırım projesi

Düşen faiz oranlarının iş yapma iştahını artırdığını belirten Erkan Kafadar, kendilerinin de ya ortaklı ya da tek başına gelişen projelere göre yatırım kararı aldıklarını aktardı. Kafadar, şunları söyledi:

“Grup bünyesindeki Borusan Mannesmann, Gemlik’te otomotiv sektörüne özel boru üretecek bir fabrika için 75 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Türkiye’de şu anda üç otomotiv projesi var. Biri yerli otomobil, biri Manisa’da planlanan Volkswagen yatırımı, biri de Volkswagen’in Ford’la planladığı ticari araç üretimi. Bu üç tesis 2023 gibi devreye girerse Türkiye’nin otomotiv üretim kapasitesi 1.6-1.7 milyon adetten 2.3 milyon adede çıkacak ve neredeyse yüzde 30-40 arası artacak. Bu 3 proje Türk otomotiv sektörünün çehresini değiştirebilir. Biz şuna bakıyoruz: Mevcut işlerimizde bu yatırımlara nasıl tedarikçi oluruz. Bir de bize yeni iş alanı çıkar mı?”