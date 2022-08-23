JES’e direnen Mezeköy’e giriş çıkış yasağı getirildi

Yargı süreci sonuçlanmadan Jeotermal Enerji Santrali (JES) firmasının iş makineleri ile arazilerine girmeye çalışmasına karşı çıkan Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi’ne 29 Ağustos tarihine kadar giriş çıkış yasağı getirildi. Kaymakamlık 7 gün boyunca uygulanacak kararın “Anayasadan ve kanunlardan doğan haklardan herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla” alındığını duyurdu.

Latif SANSÜR

Köşk Mezeköy’de dün sabahtan başlayan gerginlik, Köşk Kaymakamlığının aldığı giriş çıkış yasağı ile yeni bir boyut kazandı.

Şehircilik Bakanlığı’nın “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdiği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Acele Kamulaştırma” onayı verdiği JES firmasının iş makinelerine direnen yöre sakinleri, çevreciler, siyasiler, yürütmenin durdurulması ve acele kamulaştırma kararlarının iptali için açılan davalar sonuçlanıncaya kadar beklenmesini istedi.

JES firması ise zaman kaybetmeden köylülerin incir, kestane ve sebze meyve bahçelerine girmekte ısrar etti. Firmanın iş makineleri gece saat 03.00’da jandarma ve TOMA’lar eşliğinde, vatandaşların tarım arazilerine girdi. Bölgede tansiyon yükselince Köşk Kaymakamlığı, çözümü Mezeköy’e giriş çıkışı yasaklamakta buldu.

YASAKLAMA KARARINI KAYMAKAMLIK DUYURDU

Yasaklama kararının “Anayasadan ve kanunlardan doğan haklardan herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla” alındığını belirten Köşk Kaymakamlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, Anayasadan ve kanunlardan doğan haklardan herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla; kişi ve gruplar tarafından sosyal medya platformları ve basın yayın organları üzerinden kamulaştırmaya tepki gösterildiği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda toplumda farklı grupların bir araya gelerek çıkması muhtemel olaylar ile kamu huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Mezeköy Mahallemizde kamu düzeni ve genel asayişin devamının sağlanması, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; Mezeköy Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımız ve Mezeköy Mahallesi içerisinden mahallesine ulaşım sağlayan vatandaşlarımız haricinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32. Maddesinin Ç bendi hükmü gereğince, 23/08/2022 tarihi saat 08:00 ile 29/08/2022 tarihi saat 17:00’e kadar (7) gün süre ile Mezeköy Mahallemize giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.”

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