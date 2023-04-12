Jesus yetersiz görmüştü! Arda Güler cevabı sahada veriyor

Arda Güler, bu sezon deyim yerindeyse bulduğu her dakikanın hakkını verdi. Ne zaman sahada olsa, Fenerbahçe’ye büyük katkı sağladı. 18 yaşındaki oyuncu, 24 resmi maçta sadece 751 dakika sahada kaldı. Buna rağmen 4 gol atan ve 4 asist yapan Arda, her 93.8 dakikada bir skor üretimine destek vermiş oldu. İşte haberin ayrıntıları…

CAN BARTU UNUTULMADI

Fenerbahçe ve Türk sporunun unutulmaz isimlerinden ‘Sinyor’ lakaplı Can Bartu, 2019 yılında aramızdan ayrılmıştı. Milli formayı hem futbol hem de basketbolda giyen ilk ve tek isim olarak tarihe geçen Bartu, Fenerbahçe’de çıktığı 326 maçta 162 gol kaydetti. Can Bartu, 1969 yılında Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Metin Oktay’ın jübile maçında, büyük bir jestle Oktay’la birlikte formaları değişerek rakip takımlarda oynayarak da hafızalara kazınmıştı. Fenerbahçe Kulübü, 4. ölüm yıl dönümünde ‘Sinyor’ Bartu için anma mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE PES ETMİYOR

Sarı-Lacivertliler, ligde geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmiyor. Fenerbahçe, 8 karşılaşmada skor olarak dezavantajlı konuma geldi. Bu mücadelelerde Antalyaspor, Kasımpaşa, Alanya ve son olarak Karagümrük’ü deviren Jorge Jesus’un öğrencileri, Adana Demir ile ise deplasmanda berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, yenik duruma düştüğü bu 5 mücadelede hanesine toplam 13 puan yazdırdı.

İSTATİSTİKLER TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Genç oyuncu, Beşiktaş derbisindeki harika futboluna rağmen kupadaki Kayseri ve son Karagümrük maçlarında yedek soyundu. Jorge Jesus, öğrencisini düzenli olarak 11’de oynatmamasının gerekçesini, fiziken güçlü ve hazır olmamasına bağlıyor. Ancak fiziki temasın en fazla yaşandığı ikili mücadele istatistikleri, tam tersini gösteriyor. Son Karagümrük maçında oyuna 57. dakikada giren Arda Güler, girdiği 13 ikili mücadelenin 9’unu kazandı.

BEŞİKTAŞ VE SEVİLLA’YA KARŞI 16 İKİLİ MÜCADELE KAZANDI

Genç yetenek, bu alanda takımının en iyisi oldu. Üstelik bu, sadece bir karşılaşmaya özel bir istatistik de değil. Arda, Beşiktaş derbisinde ve Kadıköy’deki Sevilla maçında da 16’şar ikili mücadele kazanarak inanılmaz rakamlara ulaştı. 18 yaşındaki oyuncu, 87. dakikada oyuna dahil olduğu deplasmandaki Sevilla karşılaşmasında bile kısa sürede girdiği 4 ikili mücadelenin 3’ünden galip ayrıldı. Kısacası Arda Güler, fiziken yetersiz olduğunu söyleyen hocası Jesus’a en iyi cevabı sahada verdi.