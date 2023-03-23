Jesus’a büyük şok! Hayalleri suya düşebilir

Fenerbahçe’de yeni sezonun en önemli konularından biri, teknik direktör Jorge Jesus’un takımda kalıp kalmayacağı…Göreve başladığı günden bu yana taraftarların sevgilisi olan ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını artıran Portekizli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

“MAYIS’A KADAR BEKLEYİN” İDDİASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus, Sevilla ile oynanan ilk maçın ardından Brezilya basınına “Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum. Mayıs’a kadar bekleyin” açıklamasını yaptığı öne sürülmüştü. Tecrübeli teknik adam, sonrasında ise taraftarların yüreğine su serpmiş ve çıkan haberleri yalanlamıştı.

“TEK DÜŞÜNCEM BAŞARILI OLMAK”

Jorge Jesus açıklamasında, “Şu anda hepimiz tamamen Sevilla ile oynayacağımız rövanşa odaklanmış durumdayız. Böylesine kritik bir maç öncesinde böyle bir konunun gündeme gelmesi beni fazlasıyla rahatsız etti. Şu anda ne mayıs ayını ne de ayrılığı düşünüyorum. Benim tek düşüncem Fenerbahçe’de başarılı olmak.” diye konuşmuştu.

JESUS’U KIZDIRACAK GELİŞME

Bu açıklamaların ardından Sevilla’ya elenmelerine karşın Alanyaspor’u deplasmanda yenerek ligdeki iddiasını artıran Fenerbahçe’de Jorge Jesus’u kızdıracak bir gelişme yaşandı. Yaptığı açıklamalara karşın Brezilya’ya dönmeyi çok istediği bilinen başarılı çalıştırıcı, eski kulübü Flamengo ile temas halindeydi.

YENİDEN RAKİP OLDULAR

Ancak Jesus’un karşısına kısa bir süre sonra tekrar, Sevilla’nın eski teknik direktörü Jorge Sampaoli çıktı. Brezilya basını, aldığı başarısız sonuçların ardından Sevilla’daki görevine son verilen Jorge Sampaoli’nin Flamengo’nun yeni teknik direktör adayı olduğunu yazdı.

JESUS MU SAMPAOLI Mİ?

Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Flamengo için iki Jorge arasında büyük rekabet yaşanacak. Jorge Jesus’un mu yoksa Jorge Sampaoli’nin mi yeni sezonda Brezilya ekibini çalıştıracağı büyük merak konusu. İspanyol ekibiyle 31 maça çıkan tecrübeli teknik adam 13 galibiyet elde etti. Sevilla, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 12 maçı ise kaybetti.