Jesus’tan Fenerbahçe – Kayserispor maçında sürpriz tercih

Süper Lig’de 25. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe cumartesi günü Kayserispor maçına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Normal şartlarda Gaziantep ile oynaması gereken lider Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan ancak 3 puanla tamamlayacak. Kanarya ise bir sonraki haftayı bay geçecek. Farkın daha da açılması tehlikesi ile karşı karşıya kalan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

VALENCIA DALYA PEŞİNDE

33 yaşındaki yıldız, bu sezon ise tam anlamıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. 22’si ligde olmak üzere toplam 25 kez ağları sarsan Valencia, adeta ikinci baharını yaşadığı Fenerbahçe’de yarın özel bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, Kayserispor karşısında 100. kez Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek. Enner Valencia, Fenerbahçe’deki 99 maçında 51 gol, 21 asistlik katkı sağladı. Sarı- Lacivertliler, başarılı oyuncunun kariyerinde en skorer olduğu takım konumunda.

TOPLAMDA 114. KEZ OLACAK

Tecrübeli yıldız, kendi adına bu sezon bir rekoru daha kırabilir. Valencia’nın en çok formasını giydiği kulüp takımı, 118 maçla Tigres. Kanarya’nın bu sezon 12 lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa’da en az 2, Türkiye Kupası’nda da en az 1 maçı daha var. Valencia hepsinde oynaması durumunda Sarı-Lacivertli formayı 114 kez giymiş olacak. Kupada ve Avrupa’da tur atlanması halinde ise Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldızın en fazla formasını giydiği takım da olabilir.

JAYDEN OOSTERWOLDE SiSTEMi ÖĞRENiYOR

Fenerbahçe’nin son transferi Oosterwolde‘ye antrenmanlarda Jesus’un oyun anlayışında nasıl görev yapacağı titizlikle anlatılıyor. Genç oyuncu sisteme adapte olduğu ve oynamaya hazır görüldüğü zaman takımın en önemli ve kilit oyuncularından biri olarak görev alacak. Bu maçın Kayseri deplasmanı veya bir sonraki maç olabileceği öğrenildi.

ARDA GÜLER iYiLEŞTi AMA PERES iLE BATSHUAYi YOK

Gribal enfeksiyon geçirdiği için iki antrenman kaçıran Arda Güler dün iyileşerek takıma dönerken antrenmanda sakatlanan Luan Peres ve Michy Batshuayi ise Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

LiGDEKi OLUMLU SONUÇ SEViLLA MAÇINA YANSIR

Kayseri’de alınacak galibiyetin 9 Mart’taki Avrupa Ligi maçına da olumlu yansıyacağına dikkat çeken Jorge Jesus, “Bu haftayı 3 puanla geçerek Sevilla maçlarına odaklanmalıyız” diyerek takımını motive ediyor. 9-16 Mart’taki 2 Sevilla maçının da Fenerbahçe’nin ligde bay kalacağı haftalara denk gelmesi teknik heyet tarafından bir şans olarak değerlendiriliyor.