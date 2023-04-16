Jesus’un hamleleri Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi!

Sarı-Lacivertliler’de, Ankaragücü maçı öncesi tribündeki Gustavo Henrique hariç Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia kart sınırındaydı. İkinci devrenin son dakikalarında Osayi-Samuel sarı gördü ve gelecek haftaki Başakşehir deplasmanı öncesi, cezalı duruma düştü.

Alioski: İşte takım ruhu

Kanarya’da Lincoln Henrique’nin sakatlığı sonrası sol bekte formayı kapan Ezgjan Alioski, “Kaybetmeyeceğimizi biliyordum. Çünkü çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. Beraber savaştığınızda işler istediğiniz gibi gitmese de, işler saha içinde kolay olmasa da geri dönebiliyorsunuz. Gösterdiğimiz sevinç, işte takım ruhunun ispatı” dedi.

Son golü Beşiktaş derbisindeydi

Süper Lig’de son dönemde fırtına gibi esen Enner Valencia, 6 maç üst üste rakip fileleri sallayarak bu süreçte 11 kez gol sevinci yaşamıştı. Türkiye Kupası’nda 4-1 kazanılan Kayserispor maçında asist yapan Valencia, ligde son golünü 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinde kaydetmişti. Geçtiğimiz Pazartesi günü 2-1 kazanılan Karagümrük deplasmanını boş geçen Ekvadorlu forvet, dün ikinci yarıda 52’de Szalai’nin kafayla ceza sahasına yolladığı topta müsait pozisyonda röveşata denedi ama kale önünde topu auta yolladı.

Her şeyi denedi

Tecrübeli oyuncunun 59’da soldan vuruşunda Gökhan Akkan, topu kornere çeldi. Golünü atmak için her şeyi yapan yıldız futbolcu, 87’de kazanılan penaltıda topun başına geçti ve skora beraberliği getiren golü attı. Süper Lig’deki 27. golünü atan ligin kralı Valencia, kariyer sezonunda resmi maçlarda ise 39. sınavında 31. kez golünü attı.

İrfan ve Crespo ateşledi

Kadıköy’de büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe’nin galibiyetinde iki isim kilit rol oynadı. Teknik direktör Jorge Jesus’un, Ankaragücü’nün 1-0 önde olduğu anda 78’de oyuna sürdüğü İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Sarı-Lacivertliler’i adeta ateşledi.

İşbirliği yaptılar

Valencia’nın, 87’deki penaltısı öncesi ceza sahası içerisinde yerde kalan isim İrfan Can’dı. Ligdeki ikinci asistini yapan Milli futbolcu, 10 dakika uzatma verilen maçta soldan topu Miguel Crespo’ya yolladı. Crespo, 90+6’da şutunu yolladı, savunmadan döndü. Ancak Portekizli yıldız, takibini sürdürdü ve klas bir vuruşla zaferi getiren golü kaydetti. Ligdeki üçüncü golüne ulaşan Crespo, son golünü 9 Ekim 2022’de Kadıköy’de 5-4 kazanılan Karagümrük karşılaşmasında atmıştı.