Jesus’un ses kaydını yayınladılar: Bir haftadan fazla bekleyemem

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus’un geleceği merak edilirken bu durum Flamengo tarafından da yakından takip ediliyor. Brezilya ekibi teknik direktör arayışları kapsamında tüm dikkatini Jorge Jesus’a çevirmiş durumda.

VITOR PEREIRA İLE YOLLAR AYRILDI

Daha önce Fenerbahçe’de farklı iki dönemde çalışan Vitor Pereira, Brezilya’daki Corinthians macerası sonrası Flamengo’nun başına geçmişti. Portekizli çalıştırıcının Flamengo ile aldığı kötü sonuçlar, son dönemde taraftar tepkilerinin daha da artmasına neden oldu.

11 Nisan’da Flamengo, yaptığı resmi açıklamada Vitor Pereira ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

GÜNDEME GELEN İLK İSİM JORGE JESUS OLDU

Brezilyalı futbol muhabiri Eric Faria, Flamengo’nun yeni teknik direktör arayışları kapsamında bir iddiada bulunmuştu.

Faria’nın iddiasına göre Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo’nun yeni teknik direktörlük görevi adına ilk adayı, daha önce takımla büyük başarılara imza atan Jorge Jesus…

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Portekizli teknik adam, Flamengo’nun yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Flamengolu taraftarlar da Jesus’un bir an önce takımın başına geçmesini istiyor.

Brezilya’nın önde gelen haber sitelerinden UOL, Brezilyalı bir gazeteci ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ses kaydını yayınladı.

İşte Jesus’un ses kaydındaki sözleri:

“Günaydın dostum. Türkiye’de saat sabah 10:00, Brezilya ile arazmıda altı saatlik fark var. Brezilya’da çok fazla para istediğimi ve benimle bu yüzden anlaşmaya varamadıklarını neden söylüyorlar, bilmiyorum.

Bunun amacı nedir bilmiyorum. Maddi olarak hiçbir pazarlık olmadı. Gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

Marcos Braz, Fenerbahçe’den hemen ayrılmamı söyledi, ben de bunu yapamayacağımı ve zamana ihtiyacım olduğunu söyledim.

Başkanla (Ali Koç) konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye’de ligin tamamlanmasına daha 1,5 ay var.

Braz bana Flamengo’nun başına geçici bir teknik direktör getireceklerini söyledi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Beni bir haftadan fazla bekleyemeyeceklerini söyledi. Tamam işte, bu iyi.

İnsanların, Flamengo’ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü ben Marcos Braz ile para konuşmadım. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.