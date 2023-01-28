Jet Fadıl geride harabe ve binlerce mağdur bıraktı





Bayrampaşa’da bulunan ‘Caprice Gold Otel Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk otel projesi olarak başlatıldı. Geçen süreye rağmen halen kaba inaatı bile bitmeyen proje nedeniyle 28 bini aşkın yarımcısı mağdur oldu.

Çalışmaların 2014 Nisan’dan beri durduğu belirtilen inşaatta; asansör boşlukları, merdivenler, lobi olarak planlanan kısımlar, odalar, salon alanları ve iç tesisatının henüz tamamlanmadığı görüldü. Katlardaki bazı noktaların da yağmur suyu gibi dış etkenlerle tahrip olduğu göze çarptı.

Site yönetimi tarafından sonradan eklenen platform merdivenle içine girilebilen yapının satış ofisi olarak kullanılan giriş bölümündeki tuvalet, mobilya ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği, bazı demir malzemelerin ise paslanarak çürüdüğü belirlendi.

İnşaatta kullanılan yalıtım, yapı ve personel malzemelerinin bina içinde terk edildiği görüldü. Otelden devre mülk alarak dolandırıldıklarını iddia eden mülk sahipleri, binanın daha fazla tahrip olmadan korunması gerektiğini ifade etti.

‘BİZE 7 YILDIZLI OTEL DİYE BAHSEDİLEN YER HARABE BİR YER’

Binayı dolaşan mağdurlardan Nuh Sarıkaya, “İnşaatın mevcut hali bu; şu anda 26 katlı ve her katı 5 bin 500 metrekare olan, kapalı alanı 143 bin metrekare olan harabe bir yer. Bizlere 7 yıldızlı otel diye bahsedilen binanın mevcut hali gördüğünüz gibi. Satışı gerçekleştirilen odalar da karşılıklı koridorlarda ve inşaatı bitmemiş halde” dedi.

‘FADIL AKGÜNDÜZ YARIM BIRAKARAK BU HALDE TERK ETTİ’

Proje mağdurlarından Elif Ayça Küçükköse, “Bina devre mülk otel olarak tasarlanmıştı, inşaatın da yüzde 50’si yapılmıştı. Fadıl Akgündüz tarafından yarım bırakılarak, terk edildi. Şu anda bulunduğumuz alan ise Fadıl Akgündüz tarafından bize özel kahvaltılar düzenlenen, akşam yemekleri organize edilen aynı zamanda satış ofisi olarak kullanılan alandı.

Burası olduğu gibi çalışan personellerle doluydu, bize burada satışlarını gerçekleştirdi. Bu projede dolandırıcılığa maruz kalan 28 bin 130 tane mağdur var. Bizler bu 10 senede organize olma yoluna girdik. ‘Caprice Gold Mağdurları Derneği’ adı altında bir dernek kurduk, çok sayıda üyemiz bulunmakta.

Mağdurlardan bazılarının hukuki mücadelesini başlatabilecek parası dahi kalmamıştı. Biz bu derneğin kurulmasından sonra mücadelemizi hiçbir zaman yarıda bırakmadık. Kaybettiğimiz tüm zararın telafisi için hala uğraşıyoruz. Adaletten ve devletten güvenimiz bir gün dahi şaşmadı, verilecek karara güvenimiz sonsuz” diye konuştu.

‘BİNANIN YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİNİ BİZ MAĞDURLAR KARŞILIYORUZ’

“Buranın yönetimini ve güvenliğini biz mağdurlar karşılıyoruz” ifadesini kullanan Elif Ayça Küçükköse, “Mücadelemizi aslında bu noktada, binanın içinden yürütüyorduk, daha sonra benim de bizzat şikayetçi olduğum 30’un üzerinde dosya, birçok olay yaşandı burada.

Birçok hırsızlık problemi yaşadık, kimi zaman güvenlik görevlileri korkup kaçtı, bizler ise halen bırakmadık. Saldırılar da oldu, görüyorsunuz burası bizim ofis alanımızdı ama perişan halde, akıbetini görebiliyorsunuz” şeklinde konuştu. Elif Ayça Küçükköse konuşmasının ardından, odalardan birine ait örnek tapu dosyasını gösterdi. Küçükköse tarafından gösterilen belgede bir odanın 300’den fazla farklı hissedara ait olduğu görüldü.

‘BİNANIN YATIRIMCILARINA DEVREDİLMESİ LAZIM’

“Bizler her şeyimizi buraya bağladık, birçok mağdur var diyoruz” diyen site yönetimi ve Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “Bu mücadeleye 10 senedir devam ediyoruz. Şu anda 300’ün üzerinde aile ‘Bu yatırıma sen sebep oldun’, ‘Bu parayı buraya sen verdin’ sebepli tartışmalarla dağılmış durumda, sonuç beklerken vefat eden 129 üyemiz var, 600’ün üzerinde aile üzüntüsünden, derdinden hastalıklarla uğraşıyor. Ben 75 yaşındayım, yarına çıkacağım belli değil.

Bütün millet buraya büyük bir yatırım yaptık ama elimizde 1 saatlik tapular var, 1 günlük tapular var. Tapuların üzerinde 15 günlük devre mülk yazsa da hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Örneğin, satın alan 1 milyon dolar vermiş ama hissesine baktığınız zaman yılda 1 günlük hissesi görünüyor. Mağdurlar olarak, bir an evvel adaletin tecelli etmesini, devletin buradaki mağdurlara sahip çıkmasını istiyoruz. Binanın geç kalınmadan yatırımcılarına teslim edilmesi yani gerçek sahiplerine devredilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Binanın içinde yaklaşık bir saat boyunca incelemeler gerçekleştiren mağdurlar daha sonra binadan ayrıldı.

FADIL AKGÜNDÜZ DÜN TUTUKLANDI

Fadıl Akgündüz dün yargılandığı Caprice Gold davası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)