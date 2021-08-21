‘Jet Fadıl.. Tosuncuk.. Thodex..’ CHP’li Atila Sertel AKP’ye isyan ederek uyardı! ‘Uzak durun!’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile tasfiye edilen 21 tasarruf finansman şirketi tarafından mağdur edilen yurttaşların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasını talep etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online ‘Jet Fadıl.. Tosuncuk.. Thodex..’ CHP’li Atila Sertel AKP’ye isyan ederek uyardı! ‘Uzak...