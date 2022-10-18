‘Jetle künefe söyleyen adam’ iflas etti

Türkiye Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanlığı da yapan Ekim Alptekin’in EA Mühendislik Müteahhitlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin iflasına İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi karar verdi.

Hayati ARIGAN

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’ne geçtiğimiz yıl Yelena E. tarafından doğrudan doğruya iflas talebiyle açılan dava dosyasındaki bilgilere göre EA İnşat şirketini iflasa götüren olaylar şöyle anlatıldı:

Beykoz Anadolu Hisarı’nda 8 daireli projenin giriş katında bulunan 2 dairenin satışı konusunda Yelena E., eski unvanı M Karasu İnşaat yeni unvanı EA Mühendislik Müteahhitlik İnşaat şirketi ile bir milyon 100 bin euro artı KDV karşılığı 2011’de anlaştı. Sözleşmede Mehmet Karasu da inşaat şirketine kefil olarak yer aldı.

İFLASINI İSTEDİ

Daireler sözleşmeye göre 3 yıl içinde teslim edilecekti. Ancak daireler Yelena E.’ye teslim edilmedi.

Yelena E., inşaat firmasının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunduğunu, sözleşmede yer alan ödemelerin kendisine yapılmadığını ileri sürerek doğrudan doğruya iflas davası açtı.

Yelena E., dairelerin teslim edilmediği gibi sözleşmede yer alan maddeye göre aylık 2 bin dolardan 65 aylık kira bedelinin de ödenmediğini anlattı.

HİLELİ DAVRANIŞLARI REDDETTİ

EA inşaat ise 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, sebepsiz zenginleşme ve akdi zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istedi.

Şirketin hakkındaki hileli işlem, mal kaçırma gibi iddiaların asılsız olduğunun yer aldığı cevap dilekçesinde, güçlü mali yapısı bulunan şirketin tüzel bir kişilik olduğu vurgulandı.

TACİR DEĞİLİM

Mehmet Karasu ise cevap dilekçesinde sözleşmede kefilin mesul olacağı muayyen miktarın gösterilmediği, kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğunu asıl borcun zamanaşımı nedeniyle sona erdiğini ve tacir olmadığı için iflasa tabi kişilerden olmadığını belirtti.

Karasu husumet yokluğu nedeniyle davanın reddini istedi.

OYALAMA TAKTİĞİ UYGULADILAR

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesinde yapılan yargılamada Yelena E.’nin Türkmenistan’da inşaat işiyle uğraşan eşi Abdulkadir E. de tanık olarak dinlendi.

Anadoluhisarı’nda yapılacak projeden 2 daireyi almak için Mehmet Karasu ile görüştüğünü belirten Abdulkadir E., “2011’de satış vaadi sözleşmesi yaparak 950 bin dolar tutarında çeki kendilerine verdim.

EA İnşaat çek bedellerini bankadan tahsil etti. Mehmet Karasu dairelerin yapılacağı yerdeki diğer arsaları da satın alarak site şeklinde sosyal alanları bulunan bir yer yapacağını söyledi.

Bunun üzerine inşaatın bitirilmesi konusunda aceleci davranmadık. Belediye ile sorunlar yaşadığını belirterek inşaat sürecini uzatmaya devam etti” dedi.

SBK ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Karasu’nun EA inşaat şirketi ile alakasının kalmadığı söylentilerinin çıktığını belirten Abdulkadir Eser, “Ekim Alptekin ile görüştük. İnşaatın niteliğinin değiştiğini metrekaresinin büyüdüğünü belirterek bizden daha fazla para istedi. Para vermedik ancak ilerleyen süreçte teslim edilen ya da tapusu verilen herhangi bir taşınmaz ortada yoktu. EA İnşaat’ın bankaya borcu olduğunu, Sezgin Baran Korkmaz’dan temlik aldığını ve inşaatı SBK’nın bitireceğini diğer daire sahiplerinden duyduk. Mehmet Karasu da bu konuyu bize anlatarak ekstra para talebinde bulundu” dedi.

RESMİ KAYITLAR ‘TACİR DEĞİL’ DEDİ

Mahkeme İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne Mehmet Karasu’nun tacir sıfatının bulunup bulunmadığını sordu. gelen cevapta; gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanlarının tasnifinden meydana gelen sicil firhistinde yapılan incelemede Mehmet Karasu’nun gerçek kişi ticari işletme kaydının bulunmadığı belirtildi.

İFLAS GÖRÜŞÜ

Bilirkişi gelen veriler doğrultusunda, Mehmet Karasu’nun ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işlettiğini ancak tacir sıfatına haiz olduğunu göstermediğini belirtti.

Bilirkişi dava yönünden zamanaşımının dolmadığını, davacı Yelena E.’nin şirket defterlerinde alacaklı olarak gözüktüğünü belirterek şirketin iflasına karar verilebileceği görüşünü raporunda sundu.

Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davaya Sezgin Baran Korkmaz ile de bağlantısı olan Mega Varlık da müdahil olurken, Ekim Alptekin de davalı olarak katıldı.

EKİM ALPTEKİN: PROJE DEVAM EDİYOR

Ekim Alptekin ifadesinde, “Ben şirketi 2012 yılı sonunda devraldım. Daha önce şirketin sahibi Mediha Karasu idi. Dava konusu arazide Bey Konak Evleri projesi halen devam etmektedir, şirketimin kayıtlarına göre davacının şirketime bir milyon dolar borcu görünmektedir. Davacıdan ne sebeple alacaklı olduğumu bilmiyorum muhasebe kayıtlarından bana bildirilen bilgi bu şekildedir. Ben fiilen şirketi 2017 yılında yönetmeye başladım, davacı taraf ile 2018’de tanıştım, davacı taraf iyi niyetli değildir, davanın reddini talep ediyorum” dedi.

MEGA VARLIK ALACAĞIMIZ ÇOK FAZLA

Müdahil Mega Varlık avukatı ise “Bilirkişi raporundaki iflas şartlarının tespitine yönelik görüş ve değerlendirmelere bir itirazımız yoktur. Ancak müvekkilimin alacağı raporda tespit edilenden daha fazladır fakat bu durum sonuca etkili olmadığı için ayrıca bir beyanda bulunmayacağız, ayrıca söz konusu gayrimenkul müvekkilime ipotekli olup satış aşamasına gelmiştir” dedi.

AN İTİBARİYLE İFLAS KARARI

Mahkeme Mehmet Karasu yönünden tacir sıfatı taşımadığı için usulden davayı reddetti. EA Mühendislik Müteahhitlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 12 Ekim 2022 günü, saat 14:30 itibariyle iflasına karar veren mahkeme İstanbul Anadolu İflas Müdürlüğüne yazı yazılmasına da karar verdi.

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