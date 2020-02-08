Jirinovskiy’den Trump’a Senato’daki azil süreci başarısına kadeh kaldırma teklifi

Sputnik’in ulaştığı, Jirinovski’nin Trump’ın Senato’daki zaferini kutladığı ve başarısına kadeh kaldırmayı teklif ettiği mektubunda şu ifadeler yer aldı: “LDPR grubunun tüm üyeleri başarınızın şerefine kadeh kaldırmak için ABD’ye uçmaya hazırdır. Güzel Mar a Lago malikanenizin de bulunduğu Miami’de size bir akşam yemeği ikram etmek istiyoruz.”

Jirinovskiy mektubunda ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin konuşma metnini yırtması davranışını uygunsuz bir hareket olarak adlandırırken, Cumhuriyetçi Mitt Romney’in Trump’a karşı oy kullanmasını ise ihanet olarak nitelendirdi.

Donald Trump, Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması neticesinde Senato’da yapılan oylamada, Başkan, hakkındaki ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ suçlarından aklanmıştı.