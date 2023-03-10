JİTEM davasında tüm sanıklar için beraat talebi

Ankara JİTEM davası olarak adlandırılan ve 1990’lı yıllarda 19 kişinin kaybedilmesi veya infaz edilmesine ilişkin, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında ‘suç işlemek amacı kurulan silahlı örgüte üye olmak’ ve ‘adam öldürmeye iştirak etmek’ suçlarından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada daha önce tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından yeniden başlayan 19 sanıklı JİTEM Davası’na, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın bugün yapılan duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Ayhan Çarkın’ın itiraflarının güvenilir olmadığını ve bu beyanları kanıtlayacak herhangi bir delil bulunmadığını belirterek tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatı Sertaç Ekinci, savcılık mütalaasının ardından, müvekkilinin deprem bölgesinde olması sebebiyle esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, süre taleplerini kabul ederek davayı 26 Mayıs’a erteledi.

19 FAİLİ MEÇHUL, 19 SANIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1990’lı yıllarda 19 kişinin kaybedilmesi veya infaz edilmesine ilişkin, 20 Aralık 2013’te iddianame hazırlamıştı.

İddianameye göre sanıklar, Abdülmecit Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan’ın öldürmekle suçlanmıştı.

İddianamede, Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman’ın ‘suç işlemek amacı kurulan silahlı örgüte üye olmak’ ve ‘adam öldürmeye iştirak etmek’ suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. (ANKA)