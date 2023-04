Joao Pedro, Fenerbahçe’yi ipten aldı!

Fenerbahçe, ligde son iki maçında Karagümrük ve Ankaragücü karşısında 1-0 yenik duruma düşmüş ve son anlarda bulduğu gollerle 2-1 galip gelmişti. Zar zor kazanarak şampiyonluk yarışına tutunmaya devam eden Sarı-Lacivertliler, dün yine benzer bir senaryo yaşadı. Ancak bu kez gecenin kurtarıcısı, pek de beklenmeyen bir isim oldu: Joao Pedro… Hücumda etkin olamayan Fenerbahçe’de tecrübeli hücum oyuncusu ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Başakşehir’in 10 kişi kalmasından sonra Sarı-Lacivertliler baskıyı artırdı. Januzaj’ın direkten dönen topu ise kırılma anı oldu. Hemen sonrasında, 88. dakikada Joao Pedro sahneye çıktı ve skora dengeyi getiren golü attı.

Ligde 228 gün sonra

Çok kritik bir anda ağları sarsan Pedro’nun durmaya hiç niyeti yoktu. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 90+3. dakikadaki atakta sert bir şut çekti, top Muhammed’den döndü. Joao Pedro, defans oyuncularının arasından fırlayıp dönen topu bir kez daha kaleye yolladı ve şampiyonluk yolunda sezonun en önemli gollerinden birine imza attı. Bu sezon ligdeki tek gol sevincini 3 Eylül’deki Kayserispor maçında yaşayan deneyimli yıldız, dün 2 kez ağları sarsarak, sezonun en kötü transferi olarak gösterilirken bir anda kahraman oldu.

‘Sonuna kadar savaşacağız’

Gecenin kahramanı Pedro, attığı gollerin ardından duygu patlaması yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı. Tecrübeli oyuncu, maçtan sonra yaptığı açıklamada ise, “Taraftarlar bir futbolcuda beklediklerini göremeyince hayâl kırıklığı yaşıyorlar. Ancak bu dönemler, biz futbolcular için daha zorlu geçiyor. İki kulvarda da devam ediyoruz ve savaşmayı sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

6. kez geri dönüş

Sarı-Lacivertliler, ligde son 3 maçta 1-0 geriden gelerek 3 puanı almayı bildi. Fenerbahçe böylece ligde bu sezon ilk golü yediği 10 karşılaşmanın 6’sında sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Kanarya, yenik duruma düştüğü 1 mücadeleyi berabere bitirirken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü lig maçlarında toplam 19 puanı hanesine yazdırdı.

İrfan Can Eğribayat’ın şanssız anı

Altay’ın bel fıtığı ameliyatı olmasıyla birlikte eldivenler İrfan Can Eğribayat’a geçti.Geçen hafta Ankaragücü karşısında kritik bir kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, dün iyi bir performans sergiledi. Ancak İrfan Can, 30. dakikada şanssız bir an yaşadı. Samet Akaydın’ın kendisine geri pas denemesinde top çok kısa düştü. Araya giren Aleksic, başarılı kaleciyi çalımlayarak golü attı. Hemen sonrasında Aleksic yine gole yaklaştı, müthiş vuruşunu İrfan Can Eğribayat aynı güzellikte kurtardı. İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda ise Deniz Türüç’ün uzaktan sert şutunda topu kornere çeldi.

Valencia gol atamadı ama…

Ekvadorlu yıldız, dün Başakşehir maçını boş geçti. Ancak Enner Valencia, ağları sarsamasa da neredeyse gol atmış kadar katkı verdi. Maçta eşitliği sağlayan pozisyonda soldan ceza sahasına girip kale dibine kadar gelip topu ortaya çeviren isim Valencia’ydı. Tecrübeli oyuncu, adeta atağı tek başına sürükleyerek golün hazırlanmasında büyük pay sahibi oldu. Valencia, ikinci golde ise yine pozisyonun içinde yer aldı, hava topu mücadelesinde savunmanın atağı uzaklaştırmasını önledi, Pedro önüne düşen topu ikinci denemesinde ağlara gönderdi.

İrfan Can Kahveci’den kritik katkı

Taraftarın protestolarına maruz kalmasına rağmen pes etmeden elinden geleni yapan İrfan Can Kahveci, geçen hafta Ankaragücü maçında kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşlemişti. Milli futbolcu, dün 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, skor katkısı sağlamadı ama 70. dakikadaki pozisyonda Touba’nın kendisineyaptığı faulleikinci sarıdan atılmasını sağladı. İrfan Can, girdiği 17 ikili mücadelenin 12’isini, 5 hava topunun ise tamamını kazanırken, harika frikik vuruşunda kaleci Muhammed son anda golü engelledi.