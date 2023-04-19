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19 Nisan 2023
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Joao Pedro: O hayal kırıklıkları geride kaldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir’i deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Karşılaşmada 2 gol atarak Sarı Lacivertli ekibe 3 puanı getiren Joao Pedro, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“O HAYAL KIRIKLIKLARI GERİDE KALDI”

Zor bir maç olduğunu belirten Pedro, “Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Böyle olmasını tercih etmezdik ama bu da oyunun bir parçası maçın büyük bölümünde top bizdeydi ve sonuna kadar inandık ve haklı bir galibiyet aldık. Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım. Bu sakatlıklar da maç ritmimi ve fiziksel olarak beni olumsuz etkiledi. Üzerimde baskı olması ve eleştirileri normal karşılıyorum. Daha da zoru kendi üzerimde yarattığım baskı. Her şeyden önce kendime kızıyorum. O hayal kırıklıkları geride kaldı, bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“BUGÜN TAKIMA YARDIM ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Attığı goller hakkında ise 31 yaşındaki futbolcu, “O an eşsiz bir andı benim için. Her gol özeldir tabi ki ama özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok daha anlamlıdır. Uzun süredir gol de atamıyordum. O an açıklamayacağınız duygular hissediyorsunuz ve kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Çok mutlu oldum ancak ben bilirim yaşadığım zorlukları. Bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“BU DÖNEM BİR GÜN BİTECEKTİ”

“Bu zor dönemin üstesinden çalışarak geldim” diyen Pedro, “Futbolda inişler çıkışlar olur, iyi dönemler kötü dönemler olur. Tabi ki benim kendime olan güveni kadar hocamızın güveni de önemli. Ben biraz özgüvenimi kaybettim. Büyük bir kulüpte oynuyorsunuz ve taraftarlar sonuç görmek istiyorlar. Sonuç göremeyince eleştiriler olmasını normal buluyorum. Ben çalışmayı seven bir oyuncuyum, bu dönem bir gün bitecekti. Artık bugün bugünde kaldı ve yarından itibaren bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

“KAZANARAK DEVAM ETMELİYİZ”

Amaçlarının ligin sonuna kadar yollarına devam etmek olduğunu vurgulayan Pedro, “Ligin sonunda göreceğiz nasıl şekillendiğini. Bizim için kazanarak gitmek çok önemli. Bizim düşüncemiz oynadığımız her maçı kazanmak. İki kulvarda yarışımıza devam ediyoruz ikisi de çok önemli. Kazanarak devam etmeliyiz” dedi.

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