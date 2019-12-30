Joe Bennett’ın yüzü tanınmaz hale geldi! ‘Beton gibi kafan varmış’

Cardiff City forması giyen Joe Bennett, 2-1 kazandıkları Sheffield Wednesday maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Bennett, takım arkadaşı Junior Hoilett ile sert biçimde çarpıştı ve kendisini yerde buldu. Sedye ile kenara alınan 29 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi.

Gözü tamamen kapanan futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ve ciddi bir sorunu olmadığını belirterek takım arkadaşına göndermede bulundu.

Hastaneye kaldırılan Joe Bennett yüzünün son halini esprili bir mesajla paylaştı ve şu ifadeleri kullandı.

“Beton gibi kafan varmış Hoilett! Ama her şey yolunda, kırık yok.”