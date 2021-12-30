Joe Biden ve Vladimir Putin görüştü

ABD Başkanı Joe Biden bugün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. Görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü belirtildi. Biden’ın görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker göndermeye başlaması nedeniyle yükselen gerilime diplomatik çözüm araması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Diplomasi yolunda ilerlemeye hazırız. Ancak Rusya‘nın Ukrayna’yı işgale doğru ilerlemesi halinde karşılık vermeye de hazırız” demişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in talebiyle gerçekleşen olan görüşme bu ay içinde iki lider arasındaki ikinci telefon görüşmesi oldu.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in talebiyle gerçekleşecek olan görüşmenin ardından 10 Ocak’ta ABD ve Rusya arasında Cenevre’de yüksek düzeyli görüşmeler yapılacak. İki liderin de bu görüşmelere katılması beklenmiyor.

Cenevre’de yapılacak ikili güvenlik görüşmelerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman liderlik edecek.

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