John Wick – Keanu Reeves – Efe Teksoy Yazdı

YER ALTI DÜNYASINA DESTANSI BİR YOLCULUK “JOHN WICK: CHAPTER 4”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, gerilim ve suç türündeki “JOHN WICK: CHAPTER 4” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

BABA YAGA GERİ DÖNDÜ!

Lionsgate, Summit Entertainment, 87Eleven Entertainment ve Thunder Road Pictures yapımı John Wick: Chapter 4, gişe rekorları kıran serinin devam halkası olarak vizyondaki yerini aldı. Başrolünde Hollywood’un yıldız aktörü Keanu Reeves’in yer aldığı yapımı, John Wick‘in ilk filminde yardımcı yönetmen ve devam iki filmin yönetmeni olarak bilinen Amerikalı dublör ve yönetmen Chad Stahelski üstleniyor. Oyuncu Keanu Reeves, aksiyon sekanslarının çoğunu kendisi yapmak için dövüş sanatları ve dublör sürüşü üzerine 12 haftalık bir eğitimden geçti. Başarılı aktör, sahnelerin %90’ında dublör kullanmadığını söylüyor. Özgürlüğünü kazanmak için Yüksek Şura’ya karşı mücadele veren John Wick, bir kere daha yer altı dünyasına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.100 milyon dolar bütçeli neo-noir türündeki bu aksiyon-gerilim filmi, izleyicilere unutamayacakları bir aksiyon şöleni sunuyor. Oyuncu kadrosunda; George Georgiou, Lance Reddick, Lance Reddick, Clancy Brown, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Rina Sawayama ve Ian McShane yer alıyor.

CEHENNEMİN KAPISI

Filmin açılış sekansında; usta oyuncu Laurence Fishburne’ün canlandırdığı Bowery King karakteri, İtalyan şair ve siyasetçi Dante Alighieri’nin dünya şiirinin başyapıtı olarak anılan klasik kitabı İlahi Komedya’dan (Cehennem-Üçüncü Kantodan) bir alıntı yapıyor. Yaptığı bu alıntı; Dante ve rehberi Vergilius’un, Cehennem Kapısında okudukları sözlerdir. Dante’nin tasarladığı Cehennem’in, dibine doğru gidildikçe daralan bir çukur şeklindedir. Filmde daha başlangıçta bize bunu söylüyor, John Wick’in girdiği bu Cehennemin de ilerledikçe daralacağını ve John’u köşeye sıkıştıracağını anlatıyor.

GÜÇ ELİTLERİ

Yeraltı dünyasının suç örgütlerini yöneten güçlü bir konsey olan Yüksek Şura, dünya çapında birçok siyasetçi, polis gücü ve bürokratı içerisinde bulundurarak güçlü bir örgüt imajı çiziyor. Sosyolojik yönden baktığımızda, dünyayı yöneten güç odaklarından birisi olduğunu ve toplumun en üst düzeyindeki ‘’Seçkinler Topluluğu’’ adlı sınıfı sembolize ediyor. Amerikalı sosyolog C. Wright Mills’in ‘’İktidar Seçkinleri’’ adlı sosyoloji klasiği kitabı, Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından sosyoloji alanında 20. yüzyılın boyuna yazılmış en önemli 39. kitap olarak takdim edilir. Bir sosyal bilim ve sosyal eleştiri klasiği olan bu kitap, dünyayı yöneten güç odaklarının özelliklerini ortaya koymaktadır. Kitapta; “İktidardaki seçkinler topluluğu ellerindeki olanaklar ve yaşam bilgileri sayesinde, sıradan ve olağan insanların olağan ortamlarını aşacak güçteki kimselerden oluşmaktadır. Bu kimseler büyük ve önemli sonuçlara yol açan kararlar alabilecek durumdadırlar.” diyen sosyolog Mills, bu tür insanların modern toplumun başlıca kuruluş ve hiyerarşilerinin komuta yerlerinde bulunduğunu belirtir. Filmdeki Yüksek Şura’nın da, böyle bir mekanizmayı sembolize ettiğini ve büyük bir güce hükmettiğini görüyoruz. Böylece, büyük Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin yaşamın en temel gerçeği olarak adlandırdığı bir düşünce öğretisi olan Güç İstenci kavramı ve ayrıca Alman siyaset felsefecisi ve toplumsal teorisyen Hannah Arendt’in şiddet ve itaat istenci adlı politik kavramları ortaya çıkıyor.

DETAYLARIN ÖNEMİ

Önemli bir başka detay ise, ünlü İsveçli oyuncu Bill Skarsgård’ın canlandırdığı Marquis karakterinin olduğu sahnede görülüyor. 1880 yılında Fransa’da kurulan metal işçiliği uzmanı Maison Pouenat, az sayıdaki sanatsal demir işçiliğinin önde gelen üreticilerinden birisidir. Marquis karakterinin konuşma sahnesinde de Pouenat ‘ın ünlü (Humbert & Poyet tarafından tasarlanan) el yapımı “Hug Sandalyesi” görülmektedir. Bu da bizlere; filmde karizmatik bir Fransız soylusu karakterini sembolize eden Marquis’nin, aslında bir sonradan görme değil, aksine stil sahibi bir asil olduğunu gösteriyor. Avrupa göstergebiliminin (semiyotik) kurucularından ve yirminci yüzyılın düşünce ve yazı ustası Fransız filozof Roland Barthes, semiyolojinin temel ilke ve kavramlarını ortaya koyduğu ‘’Göstergebilimsel Serüven’’ adlı yapıtında, beyaz rengin lüksle) ilgili belli bir düşünceyi aktardığını belirtir. Filmin antagonisti konumundaki Marquis, (pürüzsüz beyaz kıyafetiyle) filmde lüksün ve zarafetin simgesi olarak yer alıyor.

JOHN WICK: CHAPTER 4

Filmin başındaki çöldeki sahne dijital iyileştirme olmadan yapıldı. John Wick‘in yaşlı (Elder) ile buluştuğu yer, 1962 yapımı Arabistanlı Lawrence‘ın çekildiği yerdir. Yönetmen Chad Stahelski, The Warriors‘ı (1979) bu film için birincil ilham kaynağı olarak gösterdi. Aksiyon, suç ve gerilim türündeki John Wick: Chapter 4, sizleri macera dolu bir dünyaya götürecek sürükleyici bir gişe filmi.

İyi Seyirler Dilerim.

EFE TEKSOY

KAYNAKÇA:

Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018

C. Wright Mills, İktidar Seçkinleri, çev. Ünsal Oskay, İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret Aş, 2021