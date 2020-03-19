Johnny Depp parmağını kendisi kesmiş

Eski eşi Amber Heard ile bir kavga sırasında votka şişesini kendisine fırlatarak parmağının kesilmesine yol açtığını iddia eden Johnny Depp’in doktoruna gönderdiği mesajlar başına dert oldu. Ortaya çıkan bu mesaja göre Depp, parmağını kendisinin kestiğini söylüyor ve hastaneye gitmeden ne yapabileceğini soruyor.

Olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard ve Johnny Depp cephesinde sular hala durulmuyor.

Yeni bir iddiaya göre çiftin 2015 yılında evlenmelerinden bir ay sonra yaşanan kavgada, Heard’ün kendisine votka şişesi fırlattığını, bu sebeple parmağının kesildiğini söyleyen Depp’in yanlış ifade verdiği belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre Depp, şahsi doktoru David Kipper’a attığı mesajlarda parmağını kendisinin kestiğini söylemiş.

“ÇOK UTANIYORUM”

7 Mart 2015’te gönderilen mesajda, “Orta parmağımın üst kısmını kestim. Ne yapmalıyım? Elbette hastaneye gitmek dışında. Onunla (Heard) her şeye atladığım için çok utanıyorum. Dünyayı s…m” demiş.

İlk mesajından 12 gün sonra ise, “Her için çok teşekkürler. Parmağımı bir daha asla kesmemem gerektiğini hatırlatmak için sol orta parmağımı kesmiştim! Seni seviyorum kardeşim” yazılı bir mesaj daha göndermiş.

İddialara göre aynı kavgada Depp, Heard’ün giysisini yırttığı, boğazını sıkarak ittiği de öne sürüldü.

Depp ve Heard’ün 2015 yılında başlayan evlilikleri 2017 yılında şiddet haberlerinden sonra olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü söylemiş ve çift 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

Dünyanın her yerinden tepki toplayan Depp ise bu olaylardan sonra asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu öne sürerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtığını belirtmişti.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ses kayıtlarında ise Heard, şiddet mağduru olan Depp’e, “Bakalım kaç kişi sana inanacak” diyerek zayıf bir kadın olduğu için jürinin kendi yanında yer alacağını savunmuştu.