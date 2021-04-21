“JOIN: Jewellery Online International Network”ün ikincisi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) – JOIN: Jewellery Online International Network etkinliğinin ikincisi, 100'e yakın ülkeden katılımla gerçekleşti.
Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Birliğin Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştirdiği "JOIN: Jewellery Online International Network" etkinliğinde dünya mücevher sektörü bir araya geldi.
Etkinlik çerçevesinde yaklaşık 1.250 satınalıcı 52 Türk markası ile buluştu, 120 farklı ikili görüşmeye zemin hazırlandı.
Etkinlikte katılımcılara J – BOX ile ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük (HD) kalitesinde canlı olarak servis edebilme fırsatı sunuldu.
Mücevher sektöründe bir sonraki adım, 27 – 30 Mayıs'ta düzenlenecek İstanbul Mücevher Fuarı olacak.