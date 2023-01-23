Jorge Jesus açıklamıştı, gerçek ortaya çıktı! 2 dev Arda Güler’in peşinde

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lider Galatasaray ‘ın galibiyetle kapattığı haftada Ümraniyespor’a karşı kayıp yaşamak istemediğini futbolcularıyla yaptığı son toplantıda açık bir şekilde anlatırken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızı Arda Güler’le ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları ve detaylar…

HEDEF ÜMRANİYE

Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor. Altay, kaleyi İrfan Can’dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11’e dönecek.

TAKIM KAMPA GİRDİ

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi.

LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor yarın oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig’de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı. İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0’lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve haftaya oynanacak Kasımpaşa karşısında görev alabilecek. Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

ARDA GÜLER İDDİALARI BİTMİYOR

Ligde kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Napoli, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve PSG gibi dünyaca ünlü kulüplerin radarında olan genç yıldız için sarı-lacivertli yönetimin karar verdiği iddia edilmişti.

“YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK” İDDİASI

Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve Arda’nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de güncellemeyi planladığı öne sürülmüştü. 25 Şubat’ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler’in sözleşmesinde taraftarı korkutan maddenin olmayacağı ve yeni sözleşmenin de 4.5 yıllık olacağı belirtilmişti.

JESUS ELEŞTİRDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada Rize’yi eledikleri maç sonrası ligde Ümraniye ile oynayacakları karşılaşmanın stadına serzenişte bulunmuş ve “Portekiz benden dolayı Fenerbahçe’nin maçlarını canlı izliyor, böyle statlar Süper Lig’e yakışmıyor” demişti. Tecrübeli hocanın ülkesindeki takımlar sadece Jesus’un sahadaki sonuçlarına bakmıyor, takımdaki oyuncuları da mercek altına alıyor. Performansıyla futbolseverlerin sevgilisi olan Arda Güler, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Portekiz’de de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

ARDA GÜLER DERBİSİ

Yönetim, 25 Şubat’ta 18 yaşına girecek Arda ile profesyonel bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kapısı bir hayli çalınacak gibi görünüyor. Genç futbolcuyu isteyen yeni takımlar, aynı zamanda ezeli rakip de olan Portekiz’in iki devi Benfica ve Porto… Bilindiği üzere Portekiz, genç yıldızlar için tam bir vitrin. Buna son örnek de Benfica forması giyen Joao Felix’in 127 milyon Euro gibi astronomik bir rakamla Atletico Madrid’e gitmişti. (Sabah)