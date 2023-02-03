Jorge Jesus, Ali Palabıyık’a ne dedi? Kırmızı kart görmüştü

Süper Lig’in 22. haftasında herkesin merakla beklediği Adana Demirspor – Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldılar. Mücadelede en çok konuşulan isim ise hakem Ali Palabıyık oldu.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Zirve takibini sürdürmeye kararlı olan Fenerbahçe, en zor deplasmanlardan birinde Adana Demirpor’dan 3 puanı alarak zirve takibini sürdürmek istiyordu. Ligde 3 maçlık seri yakalayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon sahasında yenilgisi bulunmayan Mavi Şimşekler’le nefes kesen maçta 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda yara aldı. Bir golün iptal edildiği, iki penaltıdan birinin kaçtığı, direkten dönen topu olduğu karşılaşmada goller Cherif Ndiaye (pen.) ve Enner Valencia’dan geldi.

PENALTI KARARLARI FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, kullanılan korner sırasında Batshuayi’ye ceza sahası içinde yapılan hareket için de penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

Mücadelenin 30. dakikasında ise İrfan Can Kahveci’nin elle oynadığı gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verirken İrfan Can Kahveci’ye sarı kart gösterdi. Milli oyuncu, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Maçın 69. dakikasında ise Belhanda ile girdiği mücadelenin ardından Samet Akaydin yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bir kez daha penaltı beklerken Ali Palabıyık devam kararı verdi.

JORGE JESUS’A KIRMIZI KART

Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonundaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Karşılaşmada uzatmaların son dakikasında Miha Zajc, rakip ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyona ilişkin devam kararı verirken bu karar, Sarı-Lacivertlilerin yedek kulübesini ayağa kaldırdı. Kenarda Jorge Jesus verilen karara tepkisini gösterdi.

YOĞUN İTİRAZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yedek kulübesinde tepkilerini dile getirirken son düdüğün çalmasıyla birlikte sahaya girerek maçın hakemi Ali Palabıyık’ın yanına koştu. Jorge Jesus, son pozisyona ilişkin maçın hakemi Ali Palabıyık’a itirazlarda bulundu.

JORGE JESUS’A KIRMIZI KART

Maçın hakemi Ali Palabıyık’a tepki gösteren Fenerbahçeli oyuncular, teknik direktörleri Jorge Jesus’u da sakinleştirmeye çalıştılar. Portekizli hoca, pozisyona ilişkin görüşlerini ifade ederken şiddetli bir itirazda bulundu. Jorge Jesus’un itirazlarının ardından olay yerinden uzaklaştığı anda maçın hakemi Ali Palabıyık, Portekizli hocayı işaret ederek kırmızı kartını çıkardı.

JORGE JESUS HAKEME NE DEDİ?

Maçın hakemi Ali Palabıyık’a gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kart gören Jorge Jesus’un o sırada hakeme ne dediği ortaya çıktı. BeIN Sports’un haberine göre Jesus, o sırada Ali Palabıyık’a şu ifadeleri kullandı: “Ben pozisyonu yerimden gördüm, sen nasıl görmüyorsun!”