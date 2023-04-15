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14 Nisan 2023
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Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarına seslendi

Alaturka Online
Alaturka Online

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile yaptığı konuşmanın kaydı büyük ses getiren Jorge Jesus, bu konuda yorum yapmadı. Portekizli teknik adam, son iki iç saha maçında futbolcuları sert şekilde protesto eden taraftarlara çağrıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk şansı bulunan tek takım olduklarını hatırlattı.

ALTAY BAYINDIR ŞOKU!

Fenerbahçe, Ankaragücü maçının son provasını dün yaptı. Akşam saatlerinde ise şok bir haber geldi. Belinde ağrıları bulunan Altay Bayındır, maç kadrosundan çıkartıldı. Yerine İrfan Can Eğribayat görev yapacak. Bu akşam sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra sakatlıkları süren Lincoln ve Luan ile henüz hazır olmayan Oosterwolde, King ve Batshuayi de forma giyemeyecek.

SARI KABUS DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de ceza sınırında birçok ismin olması, her hafta Jorge Jesus’un başını ağrıtıyor. Ferdi sonunda 4. kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Bu akşamki karşılaşma öncesinde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Miha Zajc, Willian Arao, Emre Mor ve Enner Valencia sınırda bulunuyor. Bu 7 oyuncu kart görmeleri halinde ligde Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak.

HÜCUM HATTI YİNE DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe’de özellikle Batshuayi’nin sakatlığı, Jorge Jesus’un tüm planlarını bozdu. Belçikalı’nın yokluğunda hücum hattında sürekli denemeler yapan Portekizli teknik adam, bir türlü istediği performansı alamadı. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük karşısında da pozisyona girmekte zorlandı. Jesus’un bu nedenle Ankaragücü karşısında yine ileri uçta değişikliğe gitmesi bekleniyor.

EMRE MOR, İRFAN CAN, SERDAR DURSUN KULÜBEYE

Karagümrük mücadelesinde bekleneni veremeyen Emre Mor, İrfan Can ve Serdar Dursun’un kulübeye geçmesi muhtemel. Jesus’un bu akşam Arda Güler, Diego Rossi ve Joao Pedro’yu 11’de görevlendireceği kaydedildi. Ayrıca orta sahada Arao’nun yerine Zajc’ın, sarı kart cezalısı Ferdi’nin yerine ise Samuel’in oynaması bekleniyor.

“DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Jesus, “İki kulvarda da kritik bir noktadayız. Sezonu çifte kupayla tamamlamak için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bu takıma sahip çıkmaları gerek. Futbolcuların üzerindeki baskı ve olumsuz havayı onların sayesinde tersine çevirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“ANKARAGÜCÜ MAÇI ÇOK GEÇECEK”

68 yaşındaki teknik adam, “Ankaragücü maçı zor geçecek ve taraftarımıza büyük iş düşecek. Belki oyuna kötü başlayacağız ancak tribünlerin vereceği enerjiyle toparlanacağız. Bu son derece olumlu bir senaryo. Tüm güçlükleri, taraftarımızla omuz omuza vererek aşıp, yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Yusuf Dursun


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