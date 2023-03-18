Jorge Jesus Fenerbahçe’de kalacak mı? Yeni gelişmeyi duyurdular…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yansıyan sözlerinin ardından eleştirilen Portekizli teknik adam için Brezilya’dan bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe’deki son gelişmeler ve ayrıntılar…

JESUS’UN TAKIMI KRİTİK VİRAJDA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla’ya şanssız bir şekilde elenen Fenerbahçe’de en büyük hedef olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki en büyük dezavantajı Galatasaray’a karşı önemli bir puan farkıyla geride olması. Fenerbahçe’de bu sebepten dolayı yarın akşam Alanyaspor deplasmanında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyacak. Jorge Jesus ve takımı adeta bir ‘kader’ maçı oynayacak.

Jorge Jesus geldiğinden bu yana tribünlerde duyulmayan ‘Ali Koç istifa’ tezahüratı Sevilla karşılaşmasıyla yeniden başladı. Bu sebeple takımın alacağı sonuçlar gelecek açısından hayati derecede önem taşıyor. Milli ara başlamadan önce Alanyaspor karşısında gelecek kötü bir sonuç tüm planları olumsuz yönde etkileyebilir.

Öte yandan milli aradan sonra da kolay bir fikstür gelmeyecek. Beşiktaş derbisi ve kupada Kayserispor maçları Fenerbahçe’yi bekleyecek.

Son dönemde Jorge Jesus’un da sıklıkla ‘Mayıs ayında kontratım’ bitiyor söylemleri taraftarların moralini bozmuştu. Alınacak saha sonuçları ya ipleri daha da gerecek ya da eskisi gibi güven ortamı kuracak.

Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası basın toplantısındaki sinirli görüntüsü ve ‘Süper Lig’de maçlar sahada kazanılmıyor’ sözleri de dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının ‘mutsuz’ olup olmadığına dair kafalarda soru işaretleri uyandı.

ARDA’YA TAM NOT

Sevilla karşısında ilk 11’de şans bulan Arda Güler, takımı elense de performansıyla beğeni topladı. İspanya basınında da 18 yaşındaki genç yıldız öne çıkarıldı. İspanyol AS gazetesi tarafından Fenerbahçe’de en yüksek puan Arda’ya verildi. Öte yandan Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en az 7 başarılı çalım atan 20 yaş altı tek oyuncu Arda Güler oldu.

BATSHUAYI YIKILDI

Sevilla maçının 18. dakikasında kasığında sorun yaşayarak oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi büyük bir üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Belçikalı forvet, “Sahadan böyle ayrılmak çok üzücüydü. Ancak daha güçlü döneceğiz, takımımla gurur duyuyorum. Destekleriniz için minnettarım” ifadelerini kullandı. Batshuayi’nin MR’nın 2 gün sonra çekileceği ama yırtık şüphesi olduğu belirtildi.

JESUS’UN BREZİLYA BASININA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ TOPLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Brezilyalı bir gazeteciye attığı ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Jesus, Brezilyalı gazeteciye attığı ses kaydında “Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Jorge Jesus’un bu sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

JESUS: MAYIS AYINDA SÖZLEŞMEM BİTİYOR

Portekizli teknik adam Sevilla ile oynanan rövanş karşılaşmasının öncesinde basın toplantısında Brezilya basınına yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Sözleşmesinin Mayıs ayında biteceğini ve bunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden tecrübeli teknik adam “Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor.” ifadelerini kullanarak sezon sonu için ayrılık sinyali vermişti.

BREZİLYA’DA JESUS İÇİN BİR İDDİA DAHA

Brezilya basınında Jorge Jesus iddiaları devam ediyor. UOL’de yer alan haberde göre Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalamayacak ve sezon sonu istediği takıma imza atabilecek.

Haberde Jesus’un Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile ilişkilendirildiği ve tecrübeli teknik adamın Brezilya’ya dönmesinin yüksek ihtimal olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca Jesus ve kulüp yönetiminin birbirinden memnun olmadığına yer verilirken Avrupa’dan elenmesi ve Galatasaray’dan geride kalmasının yönetimde huzursuzluk yarattığı bilgisine yer verildi.

UOL’de yer alan haberin detayında Jorge Jesus için “Kulüp ve teknik adam birbirinden memnun değil. Avrupa’dan elenmesinin yanı sıra ligde Galatasaray’ın gerisinde kalan Jesus muhtemelen bir kupa alamadan Türkiye’ye veda edecek.” ifadelerine yer verildi.

FLAMENGO VEYA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI

UOL’de yer alan haberde Jesus’un Flamengo veya Brezilya Milli Takımı’ndan teklif alması durumunda tereddütsüz Brezilya’ya döneceğine yer verilirken bu konuda Jesus’un sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle acele edilmediğine vurgu yapıldı.

UOL muhabiri Bruno Andrade, Jorge Jesus ve Flamengo iddiaları için “Türkiye’de kalmayacağı kesinleşti. Flamengo’nun yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Vitor Pereira kendisini baskı altında hissediyor.” ifadelerini kullandı.

JESUS’TAN TÜRK FUTBOLU İÇİN AĞIR ELEŞTİRİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı Sevilla maçının ardından basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Portekizli teknik adam Türk futbolunu sert sözlerle eleştirirken “Türkiye’de 3 kupa var, 2’sinde devam ediyoruz. Ligde yeniden lider olabileceğimize, kupayı da kazanabileceğimize inanıyoruz. Ancak bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmıyor, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil.” sözlerini kullanmıştı.