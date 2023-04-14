Jorge Jesus için çarpıcı yorum: Görüşmelerinin deşifre olmasına seyirci kalıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını sürdürse de gözler tamamen teknik direktör Jorge Jesus’un takımdaki geleceğine çevrilmiş durumda. Özellikle Flamengo’un Jorge Jesus’a ilgisi, her gün yeni bir gelişmeyi ortaya çıkarsa da takım, oynanacak Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman salonda başladı. Burada core çalışması gerçekleştirildikten sonra oyuncular sahaya çıkıp ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından antrenmanın ana bölümünde taktiksel idman gerçekleştirildi.

Jorge Jesus, özellikle Ankaragücü’nün golcüsü Ali Sowe’un hareketli oyununa ve defansın arkasına rahatlıkla sarkmasına dikkat çekti ve buna önlem almaları gerektiğine vurgu yaptı.

KARAOĞLAN’LA 2 MAÇTA 6 PUAN

MHK, yarınki Fenerbahçe Ankaragücü mücadelesine Atilla Karaoğlan’ı atadı. Yardımcı hakemler ise Senat Ok ile Esat Sancaktar oldu.

Karaoğlan bu sezon Sarı-Lacivertliler’in Karagümrük’ü 5-4 yendiği (Fenerbahçe’ye 2, Karagümrük’e1 penaltı verildi) mücadelede düdük çalmıştı. 36 yaşındaki hakem daha sonra yine ligde Fenerbahçe’nin deplasmanda 2-1 galip geldiği Kayserispor mücadelesini yönetmişti. Atilla Karaoğlan, Ankaragücü’nün ise bu sezon ilk kez bir maçında görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA DÖNÜYORLAR

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi, Sevilla ile oynanan maçta, hemen ardından ise Oosterwolde, Alanyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı. Her iki oyuncunun da iyileşme ve rehabilitasyon süreçleri son derece olumlu ilerliyor.

Jorge Jesus, iki öğrencisinin de hazır hale gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Forvette Serdar Dursun ve Joao Pedro, beklentilerin altında kaldı. Sol bekte ise Alioski, hocasını memnun edemedi. Batshuayi ve Oosterwolde’nin yarınki maçta riske edilmeyip, Başakşehir mücadelesinde oynamaları muhtemel.

KARAGÜMRÜK’Ü YIKTILAR SIRA ANKARAGÜCÜ’NDE

Karagümrük maçında sonradan oyuna giren Miha Zajc ve Arda Güler, mücadelenin gidişatını değiştirmiş, Fenerbahçe’nin 1-0 geriden gelip kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. Müthiş ikilinin yarınki Ankaragücü karşılaşmasına 11’de başlayacakları öğrenildi.

Arda Güler ve Miha Zajc, şans buldukları hemen her maçta iyi performans sergiledi. Özellikle Arda, son haftalarda tam anlamıyla yıldızlaştı. Buna rağmen Jorge Jesus, her iki öğrencisini de Karagümrük karşısında yedek soyundurdu. Ancak 1-0 yenik tamamlanan ve hiçbir varlık gösterilemeyen ilk yarı sonrası önce Zajc, sonra Arda oyuna girdi. Bu ikili, mücadelenin kaderini değiştirdi. Zajc, jeneriklik bir golle, neredeyse pozisyonu olmayan takımının skoru dengelemesini sağladı. Oyuna dahil olduktan sonra hücuma hareketlilik getiren Arda ise kornerden Szalai’nin galibiyet golünün asistini yaptı.

Ferdi’nin yerine Samuel

Karagümrük maçının ilk yarısındaki takım performansından hiç memnun olmayan Jesus, yarınki Ankaragücü maçında kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Arda ve Zajc’ı Başkent ekibine karşı ilk 11’de oynatmayı planladığı öğrenildi. Bu ikilinin yanı sıra Diego Rossi ile cezalı Ferdi’nin yerine Samuel’in de 11’e dönmeleri bekleniyor.

YİNE JORGE JESUS, YİNE SES KAYDI…

Portekizli teknik adamın daha önce, “Türkiye’de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor” ifadelerinin yer aldığı ses kaydı, Brezilya’da yayınlanmıştı. Jesus’un bu konuşmasında Portekiz’de çok sevdiği bir restoranı kast ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Brezilya’da Jesus’un yeni bir ses kaydı daha UOL’da yayınlandı. Deneyimli teknik adam, bir gazeteciyle sohbetinde Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz’la görüştüğünü açıklayıp, “Fenerbahçe’den hemen ayrılamayacağımı söyledim. O da geçici bir hoca getireceklerini belirtti. Kendisiyle para konuşmadım” dedi.

Fenerbahçe hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk için mücadelesini sürdürüyor. Taraftardan ve oyuncularından tamamen şampiyonluğa odaklanmalarını isteyen Jorge Jesus’un, daha önce olduğu gibi bir kez daha bir ses kaydı Brezilya basını tarafından yayınlandı. 68 yaşındaki teknik adamın daha önce, “Türkiye’de hava çok soğuk. Uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler” sözlerinin yer aldığı kayıt, Brezilya’da bir programda yayınlanmıştı.

Resmi açıklama gelmedi ama…

Bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de Jesus’un konuşmada, Portekiz’de çok sevdiği bir restoranı kast ettiği öne sürülmüştü. Dün Brezilya’da UOL, başarılı hocanın bir gazeteciyle yaptığı yeni bir sohbetin ses kaydını yayınladı. Jorge Jesus bu kayıtta, Flamengo ile görüştüğünü, para konusunun gündeme gelmediğini ve Fenerbahçe’yi şu anda bırakmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak sezon sonu için açık kapı bıraktı. Jesus’un o sözleri:

‘Zamana ihtiyacım var’

“Günaydın dostum. Türkiye’de saat sabah 10. Brezilya ile arada6saatlik fark var. Brezilya’da neden çok para istediğim için benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Ancak şu bir gerçek, Marcos Braz (Flamengo Başkan Yardımcısı) benimle Flamengo hakkında konuştu. Benden, Fenerbahçe’den hemen ayrılmamı istedi. Bunu yapamayacağımı söyledim ve bana biraz zaman tanımasını istedim. Başkanla (Ali Koç) konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu belirttim.”

‘Geçici hoca iyi!’

“Türkiye’de ligin bitmesine daha 1.5ay var. Braz bana geçici bir teknik direktör bulacaklarını, beni 1 haftadan daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. Ben de ‘Tamam, bu iyi’ dedim. Brezilya’daki insanların, Flamengo’ya dönmemem halinde bunun maddi nedenler yüzünden olduğunu düşünmelerini istemem. Çünkü Marcos Braz ile para konusunu hiç konuşmadım. Ama şimdiden hakkımda, dünyaları istediğim söyleniyor.”

FLAMENGO’DA YEDEK ADAY SAMPAOLI

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Jesus’a kendisi gelene kadar geçici bir teknik adamla anlaşacağını söylemişti. Brezilya basınında Kırmızı-Siyahlılar’ın Jorge Jesus’u döndürmek için tüm şartları zorlayacağı ancak B planı da hazırladığı kaydedildi.

Buna göre Fenerbahçe’yi Avrupa Ligi’nden eledikten kısa süre sonra ligdeki kötü sonuçlar nedeniyle Sevilla’dan kovulan Jorge Sampaoli, ikinci aday konumunda. Arjantinli teknik adam Brezilya’da daha önce Santos ve Atletico Mineiro’yu çalıştırdı. Ancak Sampaoli’ye ‘geçici hoca’ gözüyle bakılması zor görünüyor.

‘7.5 MİLYON EURO’LUK MAAŞINI İNDİRMELİ’

Jorge Jesus’un gazeteciyle sohbetinde Brezilya’da para konusunun gündeme getirilmesinden rahatsız olması boşuna değil. Çünkü ülke basınında son dönemde sık sık, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’den aldığı öne sürülen maaş ve bunu Flamengo’nun ödemesinin mümkün olmadığı yönünde haberler yer alıyor.

Buna göre 68 yaşındaki teknik adamın, Kırmızı-Siyahlılar’a dönmesi için 7.5 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmesinin şart olduğu yazıldı. Portekizli teknik adamın, Flamengolu yetkililerle görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadığına vurgu yapıldı.

SERKAN AKCAN: SIRA JESUS’TA

“Kabul etmek gerekir ki, Jorge Jesus her ne kadar Türkiye’de derbi kazanamamış olsa da Brezilya’da bıraktığı izler sebebiyle Flamengo taraftarının tutkuyla istediği bir teknik direktör. Flamengo’ya Libertodores Kupası’nı kazandırıp, Brezilya Ligi Serie A şampiyonu yaptığı için taraftar onu tekrar takımın başında görmek istiyor. Ne var ki, Jesus şu anda Fenerbahçe’nin teknik direktörü ve Türkiye Ligi’nde tek bir derbi kazanamamasına rağmen hâlâ şampiyonluk şansı var. Hocanın kafası Dünya Kupası’ndan bu yana karışık. Onun tecrübesinde bir teknik adamın konsantrasyonun bu kadar dağılmaya müsait olması şaşırtıcı.”

‘Hep kayıtlarla gündemde’

“Türkiye’deki derbilerin hiç birini kazanamadığı gibi iki ezeli rakibine de Kadıköy’de ağır yenilen Jesus, Sevilla’ya elenerek bir anda taraftarın desteğini kaybetmişti. Buna rağmen Fenerbahçe Yönetimi, Jesus’la devam etmek isterken o, Brezilya’yla görüşmelerinin deşifre olmasına seyirci kalıyor. Jesus, bugüne kadar hep Fenerbahçe taraftarından bir şeyler istedi. Ama onun da artık taraftarın isteklerine yanıt vermesi gerekiyor. Taraftarın ondan beklediği; derbi kazanması, Arda’ya yeterli süreleri vermesi ve elbette bitime az bir süre kala Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında öne taşıması. Fakat Jesus son dönemde ses kayıtlarıyla gündeme geliyor. Sanki hayatın doğal akışında bu ses kayıtlarının yayınlanması normalmiş gibi.”

‘Derbiler beklenmeli’

“Jesus ilerlemiş yaşına rağmen talep gören bir teknik direktör. Fenerbahçe ile sözleşmesi mayıs sonunda bitiyor. Brezilya’dan talibi olduğunu cümle alem biliyor. Bu tecrübede bir antrenörün istendiği ve istediği yeri seçmesi gerekir. Fenerbahçe’nin onu istemediğini düşünüyorsa yanılıyor. Sanırım Başkan Ali Koç, Jesus’la devam etme niyetinde. Ama bunun için Trabzon ve Galatasaray derbilerinin beklenmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Aksi halde taraftara bu kontratı izah etmekte zorlanabilir. Jesus ise bu konuşmaların ardından kontrat işini hemen çözmek isteyebilir.”