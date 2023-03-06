Jorge Jesus için olay iddia! Flamengo & Brezilya Milli Takımı…

Fenerbahçe’nin başında başarılı bir sezon geçiren Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi, Süper Ligh ve Türkiye Kupası’nda yolun emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus’un gelecek sezon Fenerbahçe’de devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Brezilya basını Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Jesus, Flamengo sorusuna yanıt verdi.

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan ve tarzıyla taraflı-tarafısz herkesin beğenisini toplayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin başında 22 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi ön elemesi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 36 resmi karşılaşmada yer aldı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu süreçte 2.19’luk puan ortalaması tutturdu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda iddiasını sürdürüyor.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

İsmail Kartal’ın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirilen Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli teknik adamın Brezilya’dan bazı takımlardan teklif alma ihtimaline karşın Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilmişti.

Brezilya Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’na çeyrek final aşamasında veda etmesi ve ardından teknik direktör Tite’nin görevine son verilmesinin ardından Jesus’un ismi Brezilya Milli Takımı’yla da anılmıştı.

Jorge Jesus’un dışında Carlo Ancelotti’nin de ismi Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.

RIVALDO’DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz ay İstanbul’da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceği yönündeki iddialar üzerine konuşan Rivaldo “Carlo Ancelotti ile Milan’da birlikte çalıştık. Tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var. Brezilyalılara da her zaman özel bir sevgi göstermiştir. Oldukça deneyimli ve milli takımın başına geçmesi, inanılmaz olumlu bir hamle olur. Ancak Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirebilmek garanti değil” açıklamasını yaptı.

Brezilya’da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo “Jorge Jesus’u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye’de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var.” sözlerini kullandı.

Öte yandan Rivaldo, Brezilya U20 Takımı’nın teknik direktörü Ramon Menezes’in Mart ayında Fas ile oynanacak hazırlık maçında milli takımın başında olmasının şimdilik en iyi çözüm olduğunu savundu.

Rivaldo’nun bu sözlerinin ardından 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Fanatik (@fanatikcomtr)’in paylaştığı bir gönderi

‘HARİKA BİRİ’

Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak “Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus’u hayatının her adımında kutsasın.” ifadelerini kullanmıştı.

BREZİLYA’DAN OLAY İDDİA

Brezilya’dan Flamengo’ya yakınlığı ile bilinen Somosfanaticos, Jorge Jesus’un Coluna do Fla muhabiri Bruno Villafranca’nın Flamengo sorusuna yanıt verdiğini haberleştirdi.

Haberde Jorge Jesus’un sezon sonu itibariyle Fenerbahçe’den ayrılacağı iddia edilirken Flamengo veya Brezilya Milli Takımı için favori isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Flamengo’da teknik direktör Vitor Pereira’nın görevden alınabileceği ve Jesus’un doğal olarak yeni teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi. UOL’nin haberine göre Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı ve Flamengo seçenekleri dışında hiçbir takımla görüşmeyecek ve sezon sonunda Fenerbahçe’den kesin olarak ayrılacak.

FLAMENGO YANITI

Jesus, Coluna do Fla muhabiri Bruno Villafranca’nın Flamengo sorusuna yanıt verdi. Bruno Villafranca, Twitter hesabından “Jorge Jesus’a 2023 yılında Flamengo’yu çalıştırıp çalıştırmayacağını sordum. Kendisi zekice, kısa ve esrarengiz bir yanıt verdi. Kısa cevaptan sonra başka bir şey söylemedi: Sarılma (Emoji)” ifadelerini kullandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Jorge Jesus’un önceliği Flamengo’nun başına geçmek ama aynı zamanda Brezilya milli takımına da sıcak bakıyor.