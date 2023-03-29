Jorge Jesus için yeni iddia! Yine bir milli takım…

2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus getirilmişti.

İlk 12 haftada bir kez mağlup olan sarı – lacivertliler, 12 Kasım’da sahasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Giresunspor maçının ardından düşüşe geçmişti.

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, o dönem oynadığı beş maçta üç mağlubiyet almıştı. Son haftalarda ise yeniden yükseliş periyoduna girildi.

Sarı – lacivertliler son yedi haftada altı galibiyet ve bir beraberlik alarak, Galatasaray ile puan farkını altıya indirdi. Fenerbahçe’nin bir maçı eksik.

BREZİLYA İDDİALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ismi, 2022 Dünya Kupası’na hüsrana uğrayan Brezilya Milli Takımı ile geçiyor.

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden Record, Brezilya Futbol Federasyonu yetkilileriyle Jesus’un Lizbon’da görüşme yaptığını yazmıştı.

JESUS’TAN CEVAP

68 yaşındaki başarılı teknik adam, Brezilya Milli Takımı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Jesus yaptığı açıklama; “Herkesin bildiği gibi sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra bakacağız. Sadece sezon bittiğinde harekete geçeceğim ki son yıllarda teknik direktör olarak yaptığım şey de hep buydu. Hemen karar vermek istemiyorum. Yakında Türkiye’de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz” ifadelreini kullanmıştı.

Deneyimli teknik adam, Flamengo ile ilgili iddialar içinse, “Kariyerimde her türlü olasılık vardı. Hiçbir şeyi bir kenara bırakmadım. Suudi Arabistan gibi… Aralarında seçim yapabileceğim birkaç seçenek var ve kontratım mayıs ayında bittiğinde göreceğiz” demişti.

JESUS İÇİN BİR İDDİA DAHA

2022 Dünya Kupası’na damga vuran takımlardan biri de Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu. Turnuvada hiçbir şans verilemeyen Suudi Arabistan, 1-0 geriye düştüğü maçta Dünya Kupası’nı kazanacak olan Arjantin’i yenmişti.

Dünya Kupası’nın ardından Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, görevinden ayrıldı. Ayrılığın ardından Jorge Jesus’un ismi gündeme geldi.

Portekizli çalıştırıcı 2018/2019 sezonunda Suudi Arabistan’ın güçlü ekibi Al Hilal’i çalıştırmıştı.

‘İLK ADAY JESUS’

Suudi Arabistan kaynaklı Arriyadiah’ta yer alan habere göre, takımdan ayrılan Herve Renard’ın yerine ilk aday Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus.

Suudi Arabitan teknik direktörlüğü için ismi geçen teknik adamlardan diğerleri ise, boşta olan Zinedine Zidane ve İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Robert Mancini.