Jorge Jesus iddiaları sonrası resmi açıklama! Flamengo teknik direktörünü duyurdu

Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak geldiği günden bu yana Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile ilgili sürekli ismi geçen Jorge Jesus’ta sıcak gelişmeler yaşnmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın Brezilya basınında sık sık haberlerinin çıkmasının yanı sıra özellikle Vitor Pereira’nın görevninden ayrılması sonrası iddiaları doğrulayacak ses kayıtlarının da ortaya çıkması Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den ayrılabileceği yönünde yorumlanıyordu.

Açıklamasında da Mayıs ayına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Portekizli deneyimli çalıştırıcı için son olarak Başkan Ali Koç’un kendisine takımda kalması yönünde bir teklifte bulunduğunu basın mensuplarına aktarmıştı.

SES KAYDINDA NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan ve Brezilya’da büyük sansasyon yaratan Jorge Jesus’un bir gazeteciyle yaptığı konuşmanın ses kaydında Flamengo cephesinden Fenerbahçe’den hemen ayrılması yönünde teklif geldiğini ancak bunu yapamayacağına ilişkin ifadeler yer aldı. İşte Jesus’un o sözleri;

“Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya’da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.”

“ŞİMDİ AYRILMAMI İSTEDİ”

“Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye’de ligin bitmesine 1.5 ay var. Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi.

İnsanların, Flamengo’ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar.”

YENİ TEKNİK ADAMI RESMEN AÇIKLADILAR

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarını sürdüren Brezilya ekibi Flamengo, Jorge Sampaoli’yi takımın başına getirdi.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamla 31 Aralık 2024’e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Flamengo kulübü, Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jorge Jesus’u takımın başına getirmek için uğraşmış ancak Portekizli hoca sezon tamamlanmadan yanıt veremeyeceğini iletmişti.

Bu anlaşmayla birlikte Jorge Jesus’la devam etmek isteyen Fenerbahçe’nin, Portekizli hocayla yeni sözleşme imzalama olasılığı arttı.