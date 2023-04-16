Jorge Jesus istediğini aldı

Kanarya’nın hocası Jorge Jesus, son Karagümrük maçına göre 5 değişiklik yaptı. Brezilyalı teknik adam; sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Osayi Samuel’e forma şansı tanıdı, kaleci Altay’ın yerine ise İrfan Can Eğribayat’ı kadroya aldı. Orta sahada ise Karagümrük maçında oynayan İrfan Can Kahveci, Arao ve Emre Mor’un yerine Arda Güler, Miha Zajc ve Diego Rossi’ye görev verdi.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, maç öncesinde ise, “Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Taktiksel anlamda zorluk yaratabilecek bir takım Ankaragücü. İki takım arasında zor bir maç geçeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Maça mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan Jesus, takımın son anlarda geriye düşmesine rağmen 3 puanı aldı.