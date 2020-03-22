Jorge Jesus, karantina dönemi sona ermeden ülkesine döndü

İlk iki corona virüsü testi hafif derecede pozitif, üçüncüsü ise negatif çıkan Flamengo’nun Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, üçüncü testinin negatif çıkmasının ardından karantina süresi dolmamasına rağmen ülkesine döndü.

16 Mart tarihinde corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla kendisini ev karantinasına alan Jesus, herhangi bir etkisini yaşamadığı virüsten korunmak için ikinci testi yaptırdığını açıklamıştı.

İkinci testi de pozitif çıktıktan sonra üçüncü testi negatif çıkan Jorge Jesus’un karantina süresi dolmadan ülkesine dönmesi tartışmalara neden oldu. Brezilya’da havalimanında gazetecilere konuşan Jesus, “Bu zor zamanlarda ailemin yanında olmak istedim. Zaten sezona ara verilince gitmek istiyordum. Şu anda virüsü taşımıyorum. Ligin durumu belli olunca geri döneceğim” sözlerini kullandı.