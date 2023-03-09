Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla ilk 11’i

SEVILLA BU SEZON NE YAPTI?

Kupa 2’yi 6 kez kazanan Sevilla, bu turnuvanın en başarılı takımı konumunda. İspanyol ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Dortmund ve Kopenhag’ın yen aldığı grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi’nde Play-Off’una geçiş yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, bu turda Hollanda ekibi PSV’yi sahasında 3-0 yendi, deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen son 16 biletini aldı.