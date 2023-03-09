Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe’nin Sevilla ilk 11’i

Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca’nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanla lider bitiren ve UEFA Avrupa Ligi’nde adını Son 16 Turu’na yazdıran Fenerbahçe, ilk maçında Sevilla ile kozlarını paylaşacak.
FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Bugün Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak Sevilla-Fenerbahçe maçı Exxen’den naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier’in yöneteceği 90 dakikanın sonucu şimdiden büyük merak konusu.
4 AY SONRA YENİDEN AVRUPA SAHNESİNDE
Sarı-Lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi’nde müthiş bir performans sergiledi. Temsilcimiz, Rennes, AEK Larnaka ve Dinamo Kiev’in olduğu grubu 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak lider tamamladı. Böylece Play-Off oynamadan doğrudan son 16 turu vizesi aldı. Avrupa’da son maçını 3 Kasım’da Dinamo Kiev deplasmanında oynayan Fenerbahçe, yaklaşık 4 ay sonra yeniden Kupa 2’de sahaya çıkacak.
TARİHİ OLAN BİR KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, tarihinin en önemli Avrupa Kupası başarılarından birini Sevilla karşısında yaşadı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. turunda Sevilla ile eşleşen Kanarya, Kadıköy’de 3-2 kazandı, İspanya’da aynı skorla kaybetti. Uzatmalarda gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Sarı-Lacivertliler, 3-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda ise Chelsea’ye elendi.
SEVILLA BU SEZON NE YAPTI?
Kupa 2’yi 6 kez kazanan Sevilla, bu turnuvanın en başarılı takımı konumunda. İspanyol ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Dortmund ve Kopenhag’ın yen aldığı grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi’nde Play-Off’una geçiş yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, bu turda Hollanda ekibi PSV’yi sahasında 3-0 yendi, deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen son 16 biletini aldı.
FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK
Temsilcimiz, Sevilla karşısında 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Luan Peres, sakatlığı nedeniyle bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Grup etabında başarılı maçlar çıkaran Gustavo Henrique’nin yanı sıra sol bek Ezgjan Alioski ve forvet Serdar Dursun ise UEFA’ya bildirilen listede isimleri yer almadığı için Sevilla karşısında görev yapamayacak.
JORGE JESUS KARARINI VERDİ
Bu zorlu maç için Jorge Jesus kararını verdi. İşte Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen ilk 11’i…
ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe’de bu sezon zaman zaman eleştirilse de hep Jorge Jesus’un arkasında durduğu Altay Bayındır yine kaptan olarak sahada olacak.
FERDİ KADIOĞLU
Jorge Jesus’un vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu her maç kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu Sevilla maçında da Portekizli teknik adamın en güvendiği isimlerden biri olacağı kesin.
SAMET AKAYDIN
Adana Demirspor’dan transfer olduktan sonra Serdar Aziz’den formayı alan ve Jorge Jesus’un çok güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli stoper, Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa macerasına hazırlanıyor.
ATILLA SZALAI
Fenerbahçe’de savunma denilince esame listesine ilk yazılan isimlerden biri olan Macar savunmacı, Jorge Jesus’un planının da en önemli noktalarından biri. Szalai’nin oyun kurma alanında başarılı ve uzun pasları Fenerbahçe oyun planının bir parçası.
LINCOLN
Son dönemde performansını arttıran Berzilyalı futbolcu, orta saha mevkisi olmasına rağmen Jorge Jesus tarafından sol bek olarak görevlendiriliyor. Lincoln’ün son maçlarda artan performansı nedeniyle yeniden Sevilla maçında da ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
WILLIAN ARAO
Jorge Jesus’un sezon başı transferlerinden olan Brezilyalı ön libero takım savunmasının da en önemli parçalarından biri. Fenerbahçe’nin Sevilla maçında da Arao yine ilk 11’de yer alarak takımına yardımcı olacaktır.
MIGUEL CRESPO
Fenerbahçe’de son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Crespo’nun form durumu oldukça düşündürücü. Ancak Jorge Jesus, savunma anlamında tehlike yaratabilecek bir Sevilla’ya karşı Crespo’yu kesici rolünde kullanmak için sahaya sürecek.
İRFAN CAN KAHVECİ
Fenerbahçe’de zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan ve taraftarların da beklentisinin büyük olduğu İrfan Can Kahveci, yine Jorge Jesus’un en önemli kozlarından biri olarak sahada olacaktır. Süper Lig maçlarının aksine Avrupa’da tecrübeli futbolcu başarılı grafiği ile dikkat çekiyor.
DIEGO ROSSI
Takımın dinamizmini arttıran ve asistleriyle de takıma destek veren Uruguaylı futbolcu yine Jorge Jesus’un tercihiyle sahadaki yerini alacaktır. Hücum oyuncularını beslemek ve hem savunma kısmında da sürekli rakibi kovalaması Rossi’yi bu maç için bir adım öne çıkartıyor.
ENNER VALENCIA
Fenerbahçe’nin bu sezon en golcü ismi olan Enner Valencia, maçta banko oynayacak isimlerden. Tecrübeli futbolcu bu sezon takımın gol yükünü çekmiş durumda. Jorge Jesus’un da gelişiyle Valencia, performansını kariyerinin zirvesine çıkarmış durumda.
JOSHUA KING (BATSHUAYI)
Fenerbahçe’de sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen o patlamayı yapamauyan sahadayken de ceza sahası içinde öldürücü vuruşları olan Joshua King bu maç için yine ilk 11’de olacak isim gibi duruyor. Batshuayi ise sakatlığını atlattıktan sonra kadroda yer aldı ancak son karar Jorge Jesus’un.