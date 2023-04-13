Jorge Jesus, o isimlerin performansından memnun kalmadı! 6 oyuncu sınfta kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasının kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük karşısında geri düşmesine rağmen ikinci yarıdaki gollerle kritik bir 3 puanı almayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler’de gözler şimdi Ankaragücü maçına çevrilmiş durumda.

ANKARAGÜCÜ İÇİN TOP BAŞI

Jorge Jesus, Karagümrük galibiyetinin ardından takımına 1 gün izin vermişti. Salıyı dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, dün Ankaragücü maçının ilk provasını gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada Jesus’un hem Karagümrük maçındaki hatalarını öğrencilerine anlattığı hem de Ankaragücü hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.

Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Batshuayi, Luan ve King kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı.

GENEL SATIŞ YARIN BAŞLIYOR

Sarı-Lacivertliler ligde cumartesi günü Ankaragücü’nü konuk edecek. Bu mücadelenin biletleri önceki gün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için satışa çıkacak. Bugün Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerine öncelik sağlanacak.

Genel satış ise yarın saat 14.00’ten itibaren başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 250 ile 4500 TL arasında değişiyor.

VALENCIA: KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ

Bu sezon resmi maçlarda attığı 30 golle Fenerbahçe’yi sırtlayan Enner Valencia, Karagümrük’ü boş geçti.

Ekvadorlu forvet, “11 maçtır yenilmeyen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Maçın zor geçmesini bekliyorduk, öyle de oldu. 1-0 geri düştük ama özellikle ikinci yarıda toparlandık ve kazanmasını bildik. Gol atmamış olmam hiç sıkıntı değil çünkü önemli olan kazanmak. Bundan sonraki maçlarda gollerime devam ederim. Şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacağız. Taraftarımız bu konuda bize inansın” diye konuştu.

6 OYUNCU SINIFTA KALDI

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında zorlanarak da olsa kazandı ve çok değerli 3 puanı cebine koydu. Ancak Jorge Jesus’un, bu maçta görev verdiği 6 ismin performansından memnun kalmadığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada Karagümrük deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, çok değerli 3 puanı hanesine yazdırarak zirveyle farkı 6’ya düşürdü. Bu zorlu mücadele kazanılsa da Jorge Jesus’un birçok oyuncunun performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Maça ilk 11’de başlayan Ezgjan Alioski (67 dakika), Willian Arao (45 dakika), Serdar Dursun (45 dakika), İrfan Can Kahveci (57 dakika) ve Emre Mor (57 dakika) ile sonradan oyuna giren Joao Pedro (45 dakika) sınıfı geçemedi. Portekizli teknik adamın, bu oyuncuların maç içerisinde istikrarsız olduklarını, “Bir varlar, bir yoklar” sözleriyle dile getirdiği belirtildi.

Batshuayi’yi bekliyor

Fenebahçe’de eksik oyuncuların sayısı, Jorge Jesus’un maç içi hamlelerini zorlaştırıyor. Lincoln sezonu kapattı, Batshuayi, King ve Luan da henüz oynayacak durumda değil. Başarılı çalıştırıcının özellikle Batshuayi’nin haftaya dönmesini adeta dört gözle beklediği kaydedildi.

Yusuf Dursun



