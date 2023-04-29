Jorge Jesus övgüler yağdırdı: İşte kalite bu! 7 ay değil, 7 gün gibi…

Süper Lig’in 32. haftasında konuk olduğu Sivasspor’u 3-1 mağlup eden ve lider Galatasaray’ın Beşiktaş’a konuk olacağı derbi öncesi maç fazlasıyla Sarı Kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 3’e düşüren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

‘TÜM MAÇLARIMIZI KAZANMAMIZ GEREKİYOR’

Galibiyet için mutlu olduklarını belirten Portekizli teknik adam, rakiplerini düşünmek yerine maçlarını kazanmanın önemli olduğunu vurguladı, “Bizim yapmamız gereken kendi işimize odaklanmak, Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık, kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray’ın arkasından geldiğimiz için tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Derbide ne olacağına bakacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu.” dedi.

‘7 AY DEĞİL 7 GÜNDÜR OYNAMIYORMUŞ GİBİYDİ’

Sakatlıktan dönen Luan Peres’e övgüler yağdıran Jesus, “7 ay sonra oynayan Luan Peres’i konuşmak istiyorum. Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi. İşte oyuncuların kalitesi bu tarz durumlarda ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular için 7 ay uzak kalmak büyük bir problem olurken, bazı oyuncular için 7 gün gibi olabiliyor.” ifadelerini kullandı.