Jorge Jesus paylaştı! Şampiyonluk sözleri

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig’de maçlar ertelenmiş ve spor aktiviteleri durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ertelenen maçların bu hafta oynanacağı duyurulmuştu. Takımlar da maç planlamalarını buna göre uygulamaya başladılar.

KONYASPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Konyaspor ile 25 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman; 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

JORGE JESUS’TAN FLAŞ PAYLAŞIM

Bugün gerçekleştirilen idman sonrası Jorge Jesus’un paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.